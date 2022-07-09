Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin de gündeminde olan orta saha oyuncusu ile dört yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaray, bir süredir peşinde olduğu Sergio Oliveira transferinde mutlu sona ulaştı.

Sarı-kırmızılılar, Portekizli orta sahayı 3 milyon euro bonservis ücreti ödeyerek kadrosuna kattı.

Aslan, 30 yaşındaki oyuncu ile dört yıllık sözleşme imzaladı.

Ne söylendi?

Galatasaray'ın resmî internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kulübümüz, profesyonel futbolcu Sergio Miguel Relvas Gonçalves Pereira De Oliveira’nın transferi konusunda Porto kulübü ve oyuncunun kendisiyle anlaşma sağladı."

Resmî sitede, oyuncunun kariyeri ile ilgili şu bilgiler yer aldı:

Sergio Oliveira, 2 Haziran 1992 tarihinde Portekiz'in Santa Maria da Feira'ya bağlı Paços de Brandão beldesinde dünyaya geldi.

"Futbol kariyerine, doğduğu yerin amatör takımlarından Clube Desportivo Paços de Brandão'da başlayan Sergio Oliveira; 2002 yılında ise Portekiz'in en köklü kulüplerinden olan Porto'nun altyapısına transfer edildi.

"İlk profesyonel imzasını da 2010 yılında Porto'ya atan başarılı orta saha, deneyim kazanması amacıyla kiralık olarak gönderildi.

"Portekiz'de Beira-Mar, Penafiel, Paços Ferreira, Belçika'da KV Mechelen, Fransa'da FC Nantes, Yunanistan'da PAOK ve İtalya'da Roma formalarını giyen Oliveira, Serie A ekibi ile UEFA Konferans Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı.

"8 ve 6 numara olarak görev yapabilen 30 yaşındaki oyuncu kariyeri boyunca çıktığı 350 resmi müsabakada; 63 gol ve 31 asiste imza attı. Geçtiğimiz sezonu Serie A ekiplerinden Roma'da tamamlayan Oliveira, İtalyan ekibinde 22 resmi maçta forma giyerken; 3 gol attı ve 1 gol pası verdi.

"Portekiz milli takımının da formasını giyen deneyimli orta saha, ulusal takımıyla bugüne dek 13 müsabakaya çıkarken; 1 asistlik skor katkısı yaptı. Güçlü olan sağ ayağının yanı sıra sol ayağını da etkili kullanabilen 1.81 boyundaki futbolcu, hırslı yapısı, teknik kapasitesi ve oyun görüşüyle ön plana çıkıyor.

"Orta sahada oyunu iki yönlü oynayabilen ve ikili mücadelelerdeki top kazanma yüzdesi oldukça yüksek olan Oliveira, duran toplarda da oldukça etkili.

"Sergio Oliveira’ya Galatasaray’a hoş geldin diyor, kendisine sarı-kırmızılı forma altında başarılı bir kariyer diliyoruz."