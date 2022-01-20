Galatasaray öne geçtiği maçlarda rakiplere puan dağıtıyor
Galatasaray'da kan kaybına Domenec Torrent de çare olamadı. Süper Lig'de Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olan sarı kırmızılılar, Hatayspor maçının ardından öne geçtiği bir mücadeleden daha yenik ayrıldı.
Dört gün önce Hatayspor deplasmanında ilk golü bulan Galatasaray sahadan 4-2 yenik ayrılmıştı. Bu kez de Kasımpaşa karşısında aynı senaryo tekrarlandı.
Halil Dervişoğlu'nun golüyle evinde üstünlüğü yakalayan Galatasaray, kalesinde üç gol görerek kendi seyircisi önünde geceyi puansız kapattı.
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Skoru koruyamıyor
Bu sezon öne geçtiği maçlarda 18 puan kaybeden Galatasaray, bu kategoride Süper Lig'in ilk sırasında.
3. Hafta: Kasımpaşa 2-2 Galatasaray
Yine Kasımpaşa, yine puan kaybı. Galatasaray ligin ilk yarısında Kasımpaşa'ya karşı iki farklı öne geçmesine rağmen beraberlikle yetinmişti.
4. Hafta: Trabzonspor 2-2 Galatasaray
Bir önceki haftanın adeta bir kopyası. Emre Kılınç'ın iki golüyle soyunma odasına 2-0 üstün giren Galatasaray, bu kez Trabzon'da iki puan bıraktı.
10. Hafta: Beşiktaş 2-1 Galatasaray
Cicaldau ile öne geçen sarı kırmızılılar, Cyle Larin'in iki golüne engel olamayınca sezonun ilk derbisinde mağlubiyeti tattı.
13. Hafta: Galatasaray 1-2 Fenerbahçe
Aslan bir derbide daha kayıp. Kerem'in perdeyi açtığı maçta Mesut Özil ile eşitliği yakalayan Fenerbahçe, Miguel Crespo'nun 90+4'teki golüyle ezeli rakibini devirdi.
15. Hafta: Galatasaray 2-2 Altay
Konuk ekip Pinares'le öne geçse de, Halil ve Diagne ile 2-1'i yakalayan Galatasaray, "bu kez geriden gelen onlar mı olacak?" dedirtti. Fakat 86'da yenen gol hayalleri yıktı.
21. Hafta: Hatayspor 4-2 Galatasaray
22: Hafta: Galatasaray 1-3 Kasımpaşa