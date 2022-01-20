Galatasaray öne geçtiği maçlarda rakiplere puan dağıtıyor

Galatasaray'da kan kaybına Domenec Torrent de çare olamadı. Süper Lig'de Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olan sarı kırmızılılar, Hatayspor maçının ardından öne geçtiği bir mücadeleden daha yenik ayrıldı.

Dört gün önce Hatayspor deplasmanında ilk golü bulan Galatasaray sahadan 4-2 yenik ayrılmıştı. Bu kez de Kasımpaşa karşısında aynı senaryo tekrarlandı.

Halil Dervişoğlu'nun golüyle evinde üstünlüğü yakalayan Galatasaray, kalesinde üç gol görerek kendi seyircisi önünde geceyi puansız kapattı.

Skoru koruyamıyor

Bu sezon öne geçtiği maçlarda 18 puan kaybeden Galatasaray, bu kategoride Süper Lig'in ilk sırasında.

3. Hafta: Kasımpaşa 2-2 Galatasaray

Yine Kasımpaşa, yine puan kaybı. Galatasaray ligin ilk yarısında Kasımpaşa'ya karşı iki farklı öne geçmesine rağmen beraberlikle yetinmişti.

4. Hafta: Trabzonspor 2-2 Galatasaray

Bir önceki haftanın adeta bir kopyası. Emre Kılınç'ın iki golüyle soyunma odasına 2-0 üstün giren Galatasaray, bu kez Trabzon'da iki puan bıraktı.

10. Hafta: Beşiktaş 2-1 Galatasaray

Cicaldau ile öne geçen sarı kırmızılılar, Cyle Larin'in iki golüne engel olamayınca sezonun ilk derbisinde mağlubiyeti tattı.

13. Hafta: Galatasaray 1-2 Fenerbahçe

Aslan bir derbide daha kayıp. Kerem'in perdeyi açtığı maçta Mesut Özil ile eşitliği yakalayan Fenerbahçe, Miguel Crespo'nun 90+4'teki golüyle ezeli rakibini devirdi.

15. Hafta: Galatasaray 2-2 Altay

Konuk ekip Pinares'le öne geçse de, Halil ve Diagne ile 2-1'i yakalayan Galatasaray, "bu kez geriden gelen onlar mı olacak?" dedirtti. Fakat 86'da yenen gol hayalleri yıktı.

21. Hafta: Hatayspor 4-2 Galatasaray

22: Hafta: Galatasaray 1-3 Kasımpaşa

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