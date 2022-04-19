Mahkemeden Galatasaray kongresine tedbir kararı: Şimdi ne olacak? Galatasaray'da seçim yapılacak mı?

Galatasaray'ın geçen ay gerçekleştirilen yıllık olağan mali genel kurulunda Burak Elmas yönetimi mali açıdan ibra edilirken, idari yönden ibra edilmemişti. Başkan Burak Elmas bunun üzerine olağanüstü seçimli genel kurul kararı almıştı.

Ancak mali genel kurulun iptaline hükmeden 10. Asliye Mahkemesi, 30 Nisan'da yapılması planlanan seçim için de ihtiyati tedbir kararı aldı.

Şimdi ne olacak? Seçim yapılacak mı?

Belirlenen tarihe kadar tedbir kararı kalkmazsa seçim yapılamayacak. Mevcut şartlarda seçimin gerçekleşmesi için tek yol Başkan Burak Elmas'ın istifa etmesi.

Galatasaray tüzüğüne göre başkanın istifasını takiben bir ay içinde yeni seçim tarihinin belirlenmesi gerekiyor. Bu da seçimin en erken ihtimalle Mayıs ayına sarkması anlamına geliyor.

Başkan adayları Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk'ün tedbirin kaldırılması ve üç gün içerisinde duruşma yapılması talebiyle mahkemeye başvurması bekleniyor.

Ayrıca Burak Elmas başkanlığındaki yönetim kurulunun adaylar Eşref Hamamcıoğlu ile Metin Öztürk’ün de hazır bulunacağı bir toplantı yaparak durumu değerlendireceği öğrenildi.

Üç dava açıldı

İstanbul Valiliği 26 Mart'taki Genel Kurul'u inceleyen Dernekler Masası'nın hazırladığı rapor üzerine Galatasaray Kulübü aleyhine İstanbul 8. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açmıştı. İstanbul valiliğinin açtığı dava devam ederken tedbir kararı reddedilmişti.

İkinci davayı ise eski sicil kurulu başkanı Selçuk Erdoğmuş açtı. İstanbul 9. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvuran Erdoğmuş, genel kurulda tüzüğe ve mevzuata aykırı hareket edildiği iddiasıyla; toplantıda verilen tüm kararların istemişti.

Seçimi iptal ettiren ise, Galatasaray'ın 7604 sicil numaralı genel kurul üyesi Fırat Develioğlu'nun açtığı dava oldu. Develioğlu, 10. Asliye Mahkemesi'ne genel kurulun iptali ve 30 Nisan'da yapılacak seçim için ihtiyati tedbir kararı verilmesi talebiyle başvurmuştu.