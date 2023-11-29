Galatasaray, dev maçta Manchester United'ı konuk ediyor; GOAL Türkiye bu karşılaşma öncesinde tüm detayları size aktarıyor.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta mücadelesinde Manchester United'ı konuk edecek.

RAMS Park'ta oynanacak mücadele, saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşmayı İspanyol hakem Jose Maria Sanchez yönetecek.

Sanchez'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Raul Cabanero ile Inigo Prieto üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Guillermo Cuadra olacak.

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Galatasaray - Manchester United maçı hangi kanalda?

Galatasaray ile Manchester United arasında oynanacak dev maçı Exxen canlı olarak yayınlayacak.

Kritik maç öncesinde Galatasaray, A Grubu'nda 4 puanla 3. sırada bulunuyor. Manchester United ise 3 puanla son sırada yer alıyor.

Bu akşam Kopenhag'ı konuk edecek olan Bayern Münih ise gruptan çıkmayı garantiledi.

Galatasaray, bu maçı kazanması halinde Avrupa serüvenini devam ettirmeyi garantileyecek.

Muhtemelel 11'ler

İstanbul'daki dev mücadele öncesinde iki takımın da muhtemel 11'leri şu şekilde:

Galatasaray: Muslera, Sacha Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Kaan Ayhan, Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi.

Manchester United: Onana, Wan-Bissaka, Maguire, Lindelöf, Shaw, McTominay, Amrabat, Antony, Fernandes, Garnacho, Höjlund.