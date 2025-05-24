Galatasaray Leroy Sane'yi transfer edebilmek için yılda 10 milyon euronun üzerinde maaş teklif etti

Sarı-kırmızılılar, yıldız oyuncuya yıllık 10 milyon euronun üzerinde maaş teklif etti.

Galatasaray, Bayern Münih'in Alman yıldızı Leroy Sane için resmi teklifini sundu.

Sky Sport'un özel haberine göre, sarı-kırmızılılar 29 yaşındaki hücum oyuncusuna yıllık net 10 milyon Euro'nun üzerinde maaş önerdi.

Teklif masada, ancak yalnızca Galatasaray değil; İngiltere Premier Lig ekipleri ve İtalya'dan Napoli de Sane'yi transfer etmek istiyor. Buna karşın Bayern Münih cephesi, oyuncusunu elde tutmak istiyor. Kulüp, sözleşme uzatma görüşmelerini yeniden başlattı. Ancak şu an itibarıyla hem serbest kalma hem de yeni sözleşme ihtimalleri masada duruyor.

Bayern'in teklifi kabul edilmedi

Sane, Bavyera ekibinin yaptığı yeni sözleşme teklifine henüz yanıt vermedi.

Bayern'in sportif direktörü Max Eberl, Sky Sport’a verdiği röportajda, oyuncunun menajerini değiştirdikten sonra yapılan sözleşme teklifini kabul etmeyeceğini doğruladı. Buna rağmen, 51 yaşındaki yönetici geleceğe dair umutlu konuştu:

“Aramızda herhangi bir sorun yok. Teklifimizi sunduk, kulüp olarak ne istediğimizi net şekilde ifade ettik. Benim izlenimime göre, Leroy aslında kalmak istiyor.”

Sane'nin son kararını ne zaman vereceği henüz bilinmiyor. Bayern Münih, oyuncunun sözleşmesini uzatmak için çabalarını sürdürürken, Galatasaray’ın cazip teklifinin yıldız oyuncunun kararında etkili olup olmayacağı merakla bekleniyor.