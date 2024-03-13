Kerem Demirbay ve Kaan Ayhan transferleriyle adeta 12’den vuran Galatasaray, bir gurbetçiyle daha anlaştı.

Son dönemde yaptığı gurbetçi transferleriyle dikkatleri üzerine çeken Galatasaray kadrosunu son olarak RB Leipzig altyapısında forma giyen 17 yaşındaki Vincent Bayındır ile güçlendirdi. Sağ bek pozisyonunda görev yapan 2006 doğumlu oyuncunun bir süredir deneme antrenmanlarına çıktığı sarı-kırmızılı takımın kadrosuna katıldığı ifade edildi.

Galatasaray’ın muhteşem bir kulüp olduğunu ifade eden Vincent, “Galatasaray'da oynayacağımı açıkladığım için çok mutlu ve minnettarım. Böylesine muhteşem bir kulüpte oynamak benim için bir onur ve bu büyük fırsatla birlikte geleceğin getirecekleri konusunda çok heyecanlıyım” ifadelerini kullandı. Vincent futbola Hertha Berlin altyapısında başlamıştı.

Leipzig’e teşekkür

Galatasaray’ın transferini henüz resmi olarak duyurmadığı Vincent sosyal medyadan yaptığı açıklamada gelişimine katkı sağlayan Leipzig’e teşekkür etmeyi ihmal etmedi. Alman ekibine kendisine kattıkları için minnettar olduğunu belirten genç oyuncu, “Hayatta her zaman karşılaşılan engeller vardır, ancak önemli olan bu engelleri aşmak ve sahip olunan her fırsatı değerlendirmektir” şeklinde konuştu.