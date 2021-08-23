Galatasaray köşelerden yağmur olup yağdı

Galatasaray'ın Hatayspor karşısındaki köşe vuruşu sayısı maçın en dikkat çekici istatistiklerinden biri oldu.

Hatayspor'u 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 yenen Galatasaray, Süper Lig'de ikide iki yaparak başladı. 90 dakika boyunca oyunun hakimiyetini elinde bulunduran sarı kırmızılılar, topla oynama oranında rakibine %61'e %39'luk üstünlük kurdu.

Fakat istatistik kağıdında Galatasaray'ın çarpıcı şekilde domine ettiği bir alan daha vardı. Maç boyunca Hatayspor sadece bir köşe vuruşu kullanırken, Galatasaraylı oyuncular tam 17 kez köşe gönderine geldi.

17 korner kullanan Galatasaray, Opta'nın bu alanda detaylı analize başladığı 2014/15'ten bu yana en yüksek sayısına ulaştı. İlk yarıda sekiz köşe vuruşu kullanan ev sahibi ekip, ikinci yarıda ise dokuz kez köşeyi ziyaret etti.

17 - Hatayspor karşısında 17 köşe vuruşu kullanan Galatasaray, Opta'nın bu alanda detaylı analize başladığı 2014/15'ten bu yana en yüksek sayısına ulaştı. Israr. pic.twitter.com/tWrghU9Kol — OptaCan (@OptaCan) August 23, 2021

Galatasaray galibiyeti getiren golü de kornerden olmasa da yine bir duran toptan buldu. Ömer Bayram'ın ortasında kafayı vuran Luyindama, 88. dakikada Galatasaray'ı 2-1 öne geçiren golü attı.

"Patron geri döndü"

Maçın ardından verdiği röportajda kulüpten ayrılacağı yönündeki iddiaları yalanlayan Luyindama, taraftara mesaj gönderdi.

"Golü attım ama bugüne gelene dek çok çalıştım, kendimden çok şey verdim ve bugün gol geldi."

"Doktorumuz Yener İnce’ye de teşekkür ediyorum. Ameliyattan sonra zor zamanlar geçirdim ama ben hep moral verdi. Bu akşam da bana gol atacağımı söylemişti. Bana hep güvendiği için Fatih Hocama da teşekkür ederim."

"Transferde adım geçiyor olabilir ama ben sonsuza kadar Galatasaray’da devam edeceğim. Bütün Galatasaray taraftarlarına da teşekkür ediyorum. 'Patron' geri döndü. Artık buradayım."

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