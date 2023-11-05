Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera, sakatlığından dolayı sahalardan bir ay uzak kalacak.

Trendyol Süper Lig'in 11. hafta mücadelesinde İstanbul'da oynanan Galatasaray - Kasımpaşa maçında sakatlanarak oyundan çıkan Fernando Muslera'nın sahalardan bir ay uzak kalacağı iddia edildi.

Fanatik gazetesinde yer alan habere göre Uruguaylı eldiven; Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ve Manchester United ile oynanacak maçları kaçıracak.

Muslera, Trendyol Süper Lig’de de Hatayspor, Alanyaspor, Pendikspor ve Adana Demirspor karşılaşmalarında forma giyemeyecek.

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Galatasaray'dan hangi açıklama yapılmıştı?

Sarı-kırmızılı kulüpten cumartesi günü yapılan açıklamada Muslera ile ilgili şu ifadeler yer aldı:

"Süper Lig’in 11. haftasında oynanan Kasımpaşa maçında aldığı darbe sonrası sol dirsek ekleminde çıkık oluşan ve ilk müdahalesi saha içerisinde yapılan oyuncumuz Fernando Muslera’nın bugün sponsor hastanemiz Medicana’da yapılan tetkiklerinde çıkığa eşlik eden herhangi bir kırığa rastlanmamıştır.

"Yapılan ilk değerlendirmede eklem çevresi kaslarda yırtık, eklem kapsülünde kanama ve eklemi oluşturan bağlarda kısmi esneme tespit edilmiştir. Eklem çıkığı saha içerisinde oturtulan oyuncumuzun ileri tedavisine kulübümüzün sağlık merkezinde başlanmıştır."

Galatasaray'ı ne bekliyor?

Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturan sarı-kırmızılılar, hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'ne geri dönecek.

Okan Buruk'un öğrencileri, A Grubu 4. hafta mücadelesinde Bayern Münih ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Aslan, bu dev maç öncesinde grupta 4 puanla 2. sırada bulunuyor.