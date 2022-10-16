Uruguaylı file bekçisi, Kayserispor mağlubiyetini çok ciddiye almadı.

Galatasaray’ın kalecisi Fernando Muslera, Kayserispor mağlubiyetinin çok da ciddiye alınmaması gerektiğini söyledi.

Kayserispor’un taktiğinin işlerini zorlaştırdığını vurgulayan Uruguaylı file bekçisi, rakibinin hakkını da verdi.

Ne söylendi?

Karşılaşmanın ardından beIN SPORTS’a konuşan Muslera, şunları söyledi:

“Biz kanatlar üzerinden hareket etmeye çalışırken, rakip ortayı kapattı. İlk yarıda çok iyi oynadılar.

“İki golden sonra bize dayanabildiler ve kazandılar. Güzel bir maç çıkardılar.”

Muslera, “Sahada farklı bir kadro olması uyum sorunu yaratmış olabilir mi?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

“Bence beraber oynamış olmaktan ziyade, çok kaliteli ve deneyimli oyuncularımız olduğunu düşünecek olursak buradan pozitif şeyler çıkarıp onları kendimize katmamız lazım.

“İkinci maçımızı kaybettik. Çok ciddiye almaya gerek yok. Buradan ders alıp kendimizi geliştirmeye devam edeceğiz.”