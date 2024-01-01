Galatasaray, İtalyan takımı Lazio’da oynayan Japon orta saha Daichi Kamada’yı transfer etmek istiyor

Orta saha hattını güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılı takım Lazio’dan ayrılmak isteyen Japon orta saha Daichi Kamada’ya yöneldi.

Ara transfer dönemini hareketli geçirmesi beklenen Galatasaray’da gündem yaz transfer döneminde de adı geçen Japon 10 numara Daichi Kamada oldu. Yaz aylarında Maurizio Sarri yönetimindeki Lazio’ya transfer olan ancak burada teknik heyetle yaşadığı problemlerin de etkisiyle fazla forma şansı bulamayan 27 yaşındaki oyuncunun takımdan ayrılmak istediği ve yeniden Galatasaray’ın gündemine geldiği öne sürüldü.

Takvim'de yer alan haberde sarı-kırmızılı takımın sezon sonunda serbest kalacak Kamada’yı yüksek bir imza parasıyla kadroya katmak istediği ifade edildi. Yaz transfer döneminde Bundesliga ekiplerinden Frankfurt’tan Lazio'ya bedelsiz olarak transfer olan Kamada, bu sezon forma giydiği 21 maçta 1 gol atarken, 1 de asist yaptı.

En gözde oyunculardandı

31 kez Japonya Milli Takımı'nın formasını giyen yıldız oyuncu 7 defa gol sevinci yaşadı.

Hem merkez orta saha hem de 10 numara pozisyonunda görev yapabilen yıldız oyuncu kariyerinin en iyi sezonunu geçtiğimiz sezon geçirmişti. Frankfurt’ta sezonu tüm kulvarlara 16 gol ve 6 asistle tamamlayan Kamada, yeni sözleşme imzalamaması nedeniyle yaz transfer döneminde serbest oyuncu piyasasının en gözde isimlerinden biri olmuş ve Lazio’yu tercih etmişti.