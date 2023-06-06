Tammy Abraham’ın sakatlığıyla sarsılan İtalyan ekibi, Arjantinli golcüyü iki transfer hedefinden biri olarak belirledi.

Serie A’da sezonu Şampiyonlar Ligi bileti alamadan tamamlayan ve UEFA Avrupa Ligi’ni finalde Sevilla’ya kaybeden Roma’da Tammy Abraham’ın sakatlığı transfer planlamasını alt üst etti.

Abraham’ı satarak yeni transferler için bütçe oluşturmayı bekleyen Jose Mourinho’nun takımı, bu gelişmeyle beraber Andrea Belotti’nin yerine 11’de oynayabilecek bir isim aramaya başladı.

Geçen sezon büyük umutlarla transfer edilen Andrea Belotti’nin ligde oynadığı 31 karşılaşmada hiç gol atamaması Mourinho ve ekibini düşündürürken, gol atma alışkanlığı yüksek santrfor takviyesi Roma için öncelik haline geldi.

Icardi'nin maaşı 9 milyon euro

Spezia forması giyen ve maliyeti yaklaşık 10 milyon euro olan M’bala Nzola Roma’nın öncelikli transfer hedefi olurken, Sportmediaset’te yer alan habere göre listede Süper Lig’den bir isim de yer aldı.

Galatasaray’ın Süper Lig şampiyonluğuna unutulmaz bir iz bırakan ve oynadığı 26 maça 23 gol sığdıran Icardi, Türkiye’de kariyerinin en iyi dönemlerinden birini geçirmişti.

Sarı-kırmızılı takımla sözleşmesinin bitmesinin ardından yeniden PSG’ye dönecek olan Icardi’nin Fransız ekibiyle bir yıllık daha kontratı bulunuyor ve bu kontratı çerçevesinde kazanacağı ücret ise 9 milyon euro.