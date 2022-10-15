Arjantinli yıldız, sosyal medyada suskunluğunu bozdu.

Galatasaray’ın sükseli yaz transferi Mauro İcardi, İstanbul’a geldiğinden bu yana özel hayatıyla gündemde kalmaya devam ediyor.

Wanda Nara ile ayrıldığı bilinen Arjantinli forvet, yeni açıklamalarda bulundu.

Ne söylendi?

Instagram’dan canlı yayın yapan Icardi, konuyla ilgili şu yorumu yaptı:

“Bakın ben deli değilim. Wanda'yı çok iyi tanıyorum. Nasıl bir insan olduğunu biliyorum. Onu hep savundum ama bir noktadan sonra onu savunmak da zorlaşıyor.

“Çünkü yaptıklarıyla, hareketleriyle tüm dünyanın alay konusu oluyor.

“Ben çocuklarımızı düşünüyorum. Çünkü, olan onlara oluyor. Benim nasıl bir baba olduğumu biliyorlar.

“Benden olmayan çocuklarımızı bile hep kendi çocuklarım gibi sevdim. Wanda döndüğü zaman ne yapacağımıza oturup bakacağız. Medyadaki bu sirk oyunu bitecek.”

Mauro Icardi’yi ne bekliyor?

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında bu akşam Kayserispor’a konuk oluyor.

Takımla birlikte olan Icardi, Aslan’ın teknik direktörü Okan Buruk’tan forma bekleyecek.