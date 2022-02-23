Galatasaray'ın yıldızı Halil Dervişoğlu, Göztepe maçındaki görüntüsü hakkında "bilinçli değildi" dedi

Halil Dervişoğlu yedek kulübesindeki fotoğrafı hakkında, "Bilinçli bir tavır kesinlikle yoktur" dedi.

Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, Göztepe'ye konuk olurken mücadeleden 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmanın son dakikalarında penaltı kazanan sarı-kırmızılı ekipte topun başına geçen Bafetimbi Gomis takımına 3 puanı getirirken Galatasaraylı tüm oyuncular sevinçliydi ancak yedek kulübesinde üzgün oturan bir isim vardı.

Halil Dervişoğlu ne söyledi?

Halil Dervişoğlu sergilediği üzgün görüntünün ardından oldukça eleştirilirken oyuncudan bir açıklama geldi. Instagram hesabından bir paylaşım yapan genç oyuncu, "bilinçli değildi" dedi:

"Değerli Galatasaray camiasına ve taraftarlarına, Göztepe maçındaki görüntü nedeniyle bu açıklamayı yapma ihtiyacı hissettim.

Öncelikle Galatasaray da olmaktan ve bu formayı terletmekten ve Galatasaray'ın bir parçası olmaktan gurur duyduğumu ifade etmek isterim.

Son maçtaki görüntünün sebebinin müsabakada istediğim performansı sergileyememekten ve takıma gerekli katkıyı sağlayamamış olmaktan kaynaklanan yaşadığım üzüntü sebebiyle olmuştur. Bilinçli veya herhangi bir şahsa karşı olan bir tavır kesinlikle yoktur.

Oyunda olayım ya da olmayayım, her zaman takımımın kazanmasını ister ve bunun için elimden gelen çabayı sarf ederim ve bundan sonrada edeceğim."

Halil Dervişoğlu'nun Göztepe maçındaki görüntüsü ile ilgili açıklaması 👇 pic.twitter.com/RjtCyN0EHZ — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) February 23, 2022

Neler oldu?

Göztepe - Galatasaray karşılaşmasında gol perdes 3. dakikada Victor Nelsson ile açıldı. Ancak Göztepe ilk yarı bitmeden beraberliği yakaladı. Penaltı kararının ardından topun başına geçen Cherif Ndiaye takımını soyunma odasına 1-1'lik beraberlikle gönderdi.

Karşılaşmanın 70. dakikasında Göztepe lehine bir penaltı kararı daha çıktı ve Ndiaye topu yine ağlarla buluşturdu.

Galatasaray 2-1 geriye düşse de 87. ve 90+9'da gelen penaltı kararlarının ardından mücadeleden 3-2 galip ayrıldı.

Galatasaraylı oyuncular ve yedek kulübesi penaltıdan gelen golün ardından sevinirken Halil Dervişoğlu üzgün bir görüntü sergiledi.

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