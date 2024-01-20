Galatasaray’ın Uruguaylı orta sahası Lucas Torreira, en büyük hayallerinden birinin Boca Juniors’ta oynamak olduğunu söyledi

Galatasaray’ın başarılı orta saha oyuncusu Arjantin’in köklü kulübü Boca Juniors’un formasını giymek istediğini açıkladı.

Galatasaray’ın geçtiğimiz sezon elde ettiği şampiyonlukta kilit rollerden birini oynayan Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, en büyük hayallerinden birinin Arjantin ekibi Boca Juniors’un formasını giymek olduğunu söyledi. Boca Juniors’un yeni başkanı Juan Roman Riquelme ile temasta olduğunu belirten Torreira, Galatasaray ile olan kontratına da vurgu yaptı.

Torreira ne söyledi?

“En büyük hayallerimden biri Boca Juniors'ta oynamak. Riquelme ile görüşüyoruz. Uzun yıllardır Avrupa'dayım. Evimi, aileme yakın olmayı özlüyorum. Her şeyin doğru zamanda gerçekleşeceğine inanıyorum, Güney Amerika'ya dönüşüm de yaklaşıyor. Geçtiğimiz yıl Güney Amerika takımlarıyla görüşme gerçekleştirsem de Galatasaray'da olma zamanıydı. Şu anda bulunduğum kulübe, Galatasaray'a ve oradaki tüm insanlara minnettarım ve kulüple 2026 yılına dek sözleşmem var”

Geçtiğimiz günlerde Türk kız arkadaşı Devrim Özkan’dan ayrılan Torreira’nın bu nedenle huzursuz olduğu iddia edilmişti. Sarı-kırmızılı takıma Arsenal’den 6 milyon euro karşılığında transfer olan 27 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu Avrupa’da daha önce Pescara, Sampdoria, Atletico Madrid ve Fiorentina formaları da giyerken, en iyi dönemini Sampdoria’da yaşamıştı.