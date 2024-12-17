Galatasaray'ın Paulo Dybala'ya teklif ettiği dudak uçuklatan astronomik maaş ortaya çıktı!

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, kötü bir sezon geçiren Roma'nın Arjantinli yıldızına kanca attı.

Süper Lig'de zirvede yer alan son şampiyon Galatasaray, transfer çalışmalarında büyük bir adım atarak Roma'nın Arjantinli yıldızı Paulo Dybala için resmi temaslara başladı. Yıldız oyuncunun menajeri Carlos Novel, İstanbul'a gelerek Trabzonspor derbisini locadan takip etti.

Süper Lig'de son olarak Trabzonspor'u 4-3 mağlup eden Galatasaray, sezon sonunda Roma'dan ayrılması beklenen Dybala'yı kadrosuna katmak için harekete geçti. 31 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi bu sezon sonunda bitiyor ve Roma'nın onu serbest bırakma kararı alması bekleniyor.

Yıldız futbolcunun menajeri Carlos Novel, Galatasaray-Trabzonspor maçını izlemek için İstanbul'a gelirken, maçı Galatasaray yönetimi ve futbolcu temsilcisi George Gardi ile birlikte locadan takip etti.

Maaş teklifi 10 milyon euro

Transferde detayları ünlü İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio açıkladı. Habere göre Galatasaray, Dybala'ya yıllık 10 milyon euro civarında bir maaş teklif etti. Ayrıca sarı-kırmızılı kulüp, yıldız futbolcuyu sezon sonunda bedelsiz olarak kadrosuna katmayı hedefliyor.

Öte yandan, Dybala'nın ocak ayında Roma'dan ayrılmayı düşünmediği ve ancak kulübün açık bir şekilde kendisini serbest bırakma kararı alması durumunda yeni bir adım atacağı belirtildi.

Geçen sezon çok formdaydı

Galatasaray, sezon sonunda Dybala gibi dünya çapında bir oyuncuyu kadrosuna katmayı hedefleyerek taraftarlarını heyecanlandırırken, transferin mali detayları dikkat çekiyor. Roma'da gözden çıkarılan ve yeni bir maceraya hazır olduğu düşünülen Arjantinli oyuncu, Galatasaray adına büyük transfer hamlesi olabilir.

Paulo Dybala, kariyerinde Juventus ve Roma gibi dev kulüplerde forma giyerken, özellikle Juventus döneminde Serie A'nın en etkili oyuncularından biri olarak dikkat çekmişti. Tecrübeli oyuncu, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi hedefleri doğrultusunda da önemli bir rol oynayabilir.

Roma'da Jose Mourinho de çalışan Arjantinli yıldız bu sezon şu ana dek 18 maça çıkarken, iki gol atmıştı. Dybala geride bıraktığımız sezonu ise 39 maçta 16 gol ve 10 asistle tamamlamıştı.