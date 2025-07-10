Galatasaray'ın Osimhen'i transfer edebilmek için yapması gerekenler ortaya çıktı

Victor Osimhen ile uzun soluklu bir sözleşme için anlaşmaya varan Galatasaray'ın, Napoli'yi ikna edebilmek için yapması gerekenler netleşti.

Napoli, yıldız golcü Victor Osimhen’in Galatasaray’a kalıcı transferini onaylamadan önce sarı-kırmızılı kulüpten 75 milyon euroluk serbest kalma bedelinin tamamını garanti altına almasını talep ediyor. Daha önce kiralık olarak Galatasaray forması giyen ve takımda kalmak isteyen Osimhen için İtalyan kulübü kesin bir tutum sergiliyor.

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis’in indirime yanaşmadığını vurgulayan transfer habercisi Alfredo Pedullà, “Napoli her zaman net olur. Para kazanma zamanı geldiğinde sağlam durur, indirim yapmaz. Galatasaray'a net ve son mesaj: Victor'u istiyorsanız, bonservisini ödeyin ve endişelenmeyin” dedi.

Galatasaray’a mesaj: “Garanti olmadan imza yok”

Pedullà’ya göre Napoli, Galatasaray’dan yalnızca kağıt üzerinde bir taahhüt değil, somut ve resmi bir banka garantisi talep ediyor. “Napoli sezon başladıktan sonra ödemenin yapılmamasını asla kabul etmeyecektir” diyen Pedullà, sarı-kırmızılıların bu konuda daha fazla ikna edici olmaları gerektiğini belirtti.

Galatasaray başlangıçta ödeme planı ya da indirim gibi alternatifleri gündeme getirse de Napoli cephesinin tavrı değişmedi. “Kulübün pozisyonu bir duvar gibi: 75 milyon euro, nokta” yorumunu yapan İtalyan gazeteci, Galatasaray’ın bu şartı artık kabul ettiğini ve ödeme garantilerini hazırlamak üzere çalıştığını bildirdi.

Osimhen Galatasaray’da fark yarattı

2024-25 sezonunda Galatasaray formasıyla 41 maça çıkan Victor Osimhen, tam 37 gol attı ve Türkiye Süper Ligi’nin en iyi oyuncusu seçildi. Başarılı performansı sonrası taraftarların da kalmasını istediği Nijeryalı forvetin, Galatasaray’da mutlu olduğu ve kariyerine burada devam etmek istediği biliniyor.

Ancak Napoli ile 2026’ya kadar sözleşmesi bulunan golcünün sözleşmesinde kulüp tarafından kullanılabilecek bir yıl opsiyon bulunuyor. Bu da Napoli’nin oyuncuyu bu yaz satmak konusunda aceleci olmayacağı anlamına geliyor.

Osimhen, Napoli formasıyla 133 resmi karşılaşmada 76 gol attı. 2022-23 sezonunda Serie A şampiyonluğu yaşayan Nijeryalı forvet, Napoli tarihine geçen isimlerden biri olmuştu. Stadio Maradona’daki başarılı yıllarının ardından şimdi Galatasaray’da kalıcı olmak isteyen Osimhen için kritik dönemeç, sarı-kırmızılıların ödeyeceği bonservis bedeli olacak.