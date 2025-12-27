Galatasaray'ın orta saha transferindeki liste başı ismi netleşti

Süper Lig devlerinden Galatasaray, devre arası transfer dönemi için çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde alınacak sonuçlara göre transferde izleyeceği yolu netleştirmeyi planlıyor.

Galatasaray yönetiminin, Şampiyonlar Ligi’nde ilk 24’e kalınması ve rakiplerden Club Brugge’nin turnuvaya veda etmesi halinde, Nijeryalı orta saha Raphael Onyedika için resmi adımları hızlandıracağı öğrenildi.

Sarı-kırmızılıların, yaz transfer döneminde de kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı Onyedika için bu kez yaklaşık 20 milyon euroyu gözden çıkardığı ifade ediliyor. Ancak bu transferin önündeki en büyük engel, Club Brugge’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki iddiasını sürdürmesi olarak görülüyor.

Geri sayım başladı

Belçika temsilcisi, şu ana kadar oynadığı 6 maçta 4 puan topladı. Brugge, kalan maçlarında 20 Ocak’ta Kairat deplasmanına çıkacak, 28 Ocak’ta ise Marsilya’yı sahasında ağırlayacak. İlk 24 için kritik eşik olarak gösterilen 10 puan barajına ulaşamaması halinde Club Brugge’nin turnuvaya veda etmesi bekleniyor.

Bu senaryoda Galatasaray’ın doğrudan Belçika ekibine resmi teklif sunacağı belirtiliyor.

Öte yandan Belçika basınında yer alan haberlere göre Club Brugge, Raphael Onyedika için 35 milyon euro bonservis bedeli belirledi. Belçika kulübünün, bu rakamın altındaki tekliflere şimdilik sıcak bakmadığı da gelen bilgiler arasında yer alıyor.