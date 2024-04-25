Galatasaray’da bir türlü beklentileri karşılayamayan İtalyan yıldız yeni sezonda sarı-kırmızılı takımda olmak istemiyor.

Süper Lig’deki şampiyonluk yarışında oldukça avantajlı bir konumda bulunan Galatasaray’da önümüzdeki sezonun transfer ve kadro planlamasına şimdiden başlanırken, bir iddia da İtalya’dan geldi. İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport, bonservisi sarı-kırmızılı takımda bulunan İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo’nun büyük bir olasılıkla yeni sezonda yeniden Serie A’da forma giyeceğini öne sürdü.

Habere göre yaz transfer döneminde Galatasaray’dan Premier Lig ekibi Aston Villa’ya kiralanan Zaniolo, 27 milyon euroluk satın alma opsiyonunun kullanılmamasıyla birlikte sezon sonunda yeniden Galatasaray’a dönecek. Galatasaray’ın geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Roma’dan 16.5 milyon euro ve sonraki satıştan yüzde 20 pay karşılığında transfer ettiği milli oyuncu, buna rağmen Galatasaray’da da kalmayacak.

Juventus takipte

Serie A’ya dönme arzusunu sıklıkla dile getiren Zaniolo’nun Fiorentina tarafından istendiği bilinirken, Napoli’nin yeni futbol direktörü Giovanni Manna da büyük bir Zaniolo hayranı olarak öne çıkıyor. Habere göre bu iki takımın yanı sıra Juventus da Zaniolo’nun durumunu yakından takip eden takımlar arasında yer alsa da Zaniolo Juventus için ilk seçeneklerden biri olarak görülmüyor. Zaniolo’nun İtalya’ya dönüşünün kiralık olarak gerçekleşmesi beklenirken, oyuncunun transfer sürecinin EURO 2024’ün ardından netlik kazanacağı tahmin ediliyor.