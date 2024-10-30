Galatasaray'ın Faslı yıldızı Hakim Ziyech'in yeni adresi belli oldu: Ocak'ta ayrılık çok yakın

Bu sezon yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle takımına fazla katkı veremeyen deneyimli oyuncu Ocak ayında takımdan ayrılmaya yakın.

Galatasaray'da sezona istenen performansın uzağında baliayan Faslı yıldız Hakim Ziyech’in, takımdan ayrılması gündeme geldi. Amerika Birleşik Devletleri’nde bir takıma transfer olabileceği öne sürülen Ziyech'in yeni rotasıyla ilgili detaylar belli oldu. Galatasaray'da beklentilerin altında kalan Hakim Ziyech’in devre arasında takımdan ayrılacağı ifade edildi. Katar kulüplerinin tekliflerine sıcak bakmayan Ziyech'in rotasını Amerika’ya çevirdiği belirtiliyor.

Bladi’de yer alan habere göre, Faslı futbolcunun yeni adresi olarak MLS ligi öne çıkıyor. Galatasaray’da değişen sistemle birlikte artık kadroda kendine yer bulmakta zorlanan Ziyech’in, Amerika yolcusu olması bekleniyor.

Tüm paylaşımlarını kaldırdı

Hakim Ziyech’in Galatasaray ile yaptığı sözleşmede yer alan, “Resmî maçların yüzde 50’sinde forma giymesi halinde sözleşmenin 1 yıl uzaması” maddesinin devreye girmeyeceği belirtiliyor.

Ziyech’in sosyal medya hesabından Galatasaray’a dair tüm paylaşımlarını kaldırması, ayrılık iddialarını güçlendirdi. Faslı yıldızın kış transfer döneminde takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Galatasaray ile sözleşmesi 2025 yazında sona erecek olan 31 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 7 milyon euro. Ziyech, Galatasaray forması altında 27 maçta sahaya çıkarken, 8 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.