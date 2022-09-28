Aslan'ın Hollandalı eski yıldızı, Türkiye'ye yeniden ayak bastı.

Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder, yeniden Türkiye'ye ayak bastı.

Manisa'da faaliyet gösteren bir fidancılık firmasının ağaçlandırma çalışmalarına destek vermek amacıyla Saruhanlı ilçesine gelen Hollandalı, Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin'i ziyaret etti.

Ne söylendi?

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Sneijder, ziyaretinde belediye personelinin yoğun ilgisiyle karşılandı.

Belediye başkanı Bilgin'e Galatasaray'da giydiği 10 numaralı formasını hediye eden Sneijder, gördüğü ilgiden dolayı teşekkür etti.

Bilgin de Sneijder'e içinde yöresel ürünlerin yer aldığı sepet takdim ederek, dünya çapında ünlenmiş büyük bir futbolcuyu Saruhanlı'da misafir etmekten büyük onur duyduklarını vurguladı.

Sneijder'in Galatasaray kariyeri

Hollandalı eski futbolcu, Galatasaray'da 175 karşılaşmada forma giydi. Sneijder, söz konusu 175 maçta 45 gol atıp 44 asist yaptı.

Sneijder, 2019 yılında aktif futbolculuk yaşantısını sona erdirdi.