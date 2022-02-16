Galatasaray'ın eski yıldızı Sneijder, Inter-Liverpool eşleşmesini değerlendirdi: "Yoğun bir oyun bekliyorum"

Galatasaray'ın eski yıldızı Sneijder, 2009-10 sezonunda Serie A ve Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Inter'de José Mourinho'nun altında en parlak yıldızlarından biriydi.

Inter ve Liverpool arasındaki bu gece oynanacak olan maç, akıllara Inter tarafının 2010 yılında Chelsea ve Barcelona'ya karşı oynadığı eleme karşılaşmalarını getirdi.

Her iki takım da Inter karşısında favoriydi, ancak Mourinho'nun adamları yine de onları yenmeyi ve Bayern Münih'e karşı Santiago Bernabeu'deki finalde Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayı başardı.

Inter-Liverpool eşleşmesi

Simone Inzaghi'nin adamları bu sezon benzer bir şey hedefleyebilir mi? Bu Liverpool takımı, Pep Guardiola'nın 2010'daki Barcelona'sıyla karşılaştırılabilir mi?

Sneijder, La Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda "Hayır, sanmıyorum" dedi.

"Oyun tarzları çok farklı ve Barcelona'nın o dönemde her pozisyonda inanılmaz oyuncuları vardı.

Eski orta saha oyuncusu, "Bu gece yoğun bir oyun bekliyorum" diye devam etti.

"Inter'in Liverpool'un yoğunluğuyla başa çıkması gerekecek. Kırmızılar bu oyunu oynamaya alışık. Öte yandan Inzaghi Inter'de kariyerine yeni başladı ama şimdiden izini bıraktı."

Inter 2010'da kazanmayı nasıl başardı? Maçlara nasıl hazırlandı?

“Hep aynı numarayı kullandım. Her maçtan önce, turnuvadaki son Avrupa maçı olabileceğini düşündüm. Her nasılsa, baskıyla başa çıkmama yardımcı oldu ve elimden gelenin en iyisini yapmaya beni zorladı.

"Yapabilseydim, Inter oyuncularına da aynısını yapmalarını söylerdim, odaklanmaya ve yüksek tempoya devam etmeye yardımcı olur.

"Inzaghi'yi bir oyuncu olarak tanıyordum ve onu bir hoca olarak daha çok seviyorum. Her şeyi çok kolay gösteriyor ve bence onun en iyi özelliği tevazu. Hoca olmak için doğdu, Inter'de harika şeyler yapacak, bundan eminim."

José Mourinho, geçen hafta ilk kez Inter'in rakibi olarak San Siro'ya adım attı. Sneijder, Inter'e karşı "Özel Kişi'yi" görünce ne hissediyor?

"Onu sadece Inter'de görmek isterim, Roma idare etmesi kolay bir yer değil ama hocanın takımı için en iyisini yapacağına eminim."

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