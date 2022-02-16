Paris Saint-Germain süperstarı Kylian Mbappe, Real Madrid'e karşı son saniyelerde attığı golün ardından geleceği hakkında hala karar vermediğini vurguladı.

Mbappe, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Madrid'e transfer olamamasının hüsranını arkasında bırakarak Parc des Princes'te güzel bir bireysel sezon geçiriyor.

23 yaşındaki oyuncu, salı gecesi PSG’nin Şampiyonlar Ligi son 16 turunun ilk maçında Real Madrid'i 1-0 mağlup etmesinde çok önemli bir rol oynadı.

Ancak Mbappe, henüz tur atlamadıklarını söyleyerek temkinli konuşmayı tercih ediyor.

Ne söylendi?

Mbappe, haziran ayında serbest oyuncu statüsünde olacak ve henüz PSG ile sözleşmesini uzatma konusunda anlaşamadı.

Madrid’in, transfer penceresi yeniden açıldığında ilgisini yeniden Fransız yıldıza çevirmesi bekleniyor.

23 yaşındaki yıldız oyuncu, Madrid'e karşı attığı golle Parc des Princes’te taraftarını çılgına çevirdi.

Mbappe, Fransız yayıncı Movistar'a “Geleceğim için henüz karar vermedim" dedi ve ekledi: “Dünyanın en iyi kulüplerinden birisi olan Paris Saint-Germain için oynuyorum.

"Madrid'i yendik, ancak henüz diğer maç bitmedi. Elimden gelenin en iyisini yapacağım.

"Transfer konusunda henüz kararımı vermedim. Gelecek sezon neler olacağını göreceğiz.”

"PSG'de çok mutluyum"

Devam eden transfer spekülasyonları hakkında konuşan yıldız oyuncu, Canal Plus'a şu açıklamaları yaptı:

”Şu anda Paris’teyim ve futbol oynamak zorundayım.

"Çok soru soruluyor ve birçok şey söyleniyor. İki büyük kulüp olan PSG ve Real hakkında konuşuyoruz.

“Ancak, ben bir PSG oyuncusuyum ve burada her zaman çok mutluyum."

PSG'nin Mbappe'ye bakışı

Fransız kulübün sportif direktörü Leonardo, Mbappe'nin 2021-22 sezonunun sonundan sonra da kulüpte kalacağına dair olan güvenini defalarca dile getirdi.

Aynı zamanda Madrid'in uzun süredir devam eden oyuncusuna karşı ilgisini “saygısızlık” olarak nitelendirdi.

İki kulüp arasındaki Şampiyonlar Ligi maçının sonucu, Mbappe'nin nasıl bir karar vereceğini de etkileyecek.

PSG menajeri Mauricio Pochettino ise Mbappe’nin takımda kalacağına dair umudunu koruyor.

Arjantinli menajer El Larguero’ya, Fransız oyuncusu hakkında şunları söyledi:

"Böyle önemli bir kararın bir maça veya beraberliğe bağlı olacağını düşünmüyorum. O; zeki, olgun bir oyuncu.

“Muazzam bir analiz kapasitesi olan ve her zaman kariyeri ve geleceği için ne istediğini bilen bir çocuk.

"Umarım tüm kariyerini PSG'de geçirir, bu bizim ve kulüp için çok iyi bir işaret olur.

"Benim için şüphesiz ki Mbappe, dünyanın en iyi beş oyuncusu arasında.”

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