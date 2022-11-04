Aslan'ın eski oyuncusu, şu anda kadroda bulunan futbolcuların Okan Buruk'a karşı tavır aldıklarını vurguluyor.

Hafta sonu Beşiktaş ile oynanacak derbi maçına hazırlanan Galatasaray'da eski futbolcu Engin Baytar, oyuncular aleyhine birtakım iddialarda bulundu.

Takvim'de yer alan habere göre Baytar, oyuncuların teknik direktör Okan Buruk'un yüzüne gülüp arkasından iş çevirdiğini söyledi.

Aslan'ın eski yıldızı, şu yorumu yaptı:

"Galatasaray'da bazı futbolcular, hocaya tezgah yapıyor. Yüzüne gülüyor, arkasından iş çeviriyor. Takımı sabote ediyor. İsimlerini verirsem yer yerinden oynar."

Engin Baytar'ın Galatasaray kariyeri

2011 yılında Trabzonspor'dan Galatasaray'a 1,10 milyon euro bonservis ücreti ile transfer olan Baytar, sarı-kırmızılı forma ile 55 maça çıktı.

Baytar, söz konusu 55 karşılaşmada beş gol atarken sekiz de asist yaptı.

Okan Buruk'u ne bekliyor?

Geçtiğimiz hafta deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-0 yenerek kötü gidişata 'dur' diyen sarı-kırmızılılar, bu hafta sonu oynanacak derbi maçına hazırlanıyor.

Aslan, cumartesi akşamı saat 20.00'de Nef Stadyumu'nda Beşiktaş'ı konuk edecek.

Okan Buruk'un öğrencileri derbiden sonra ise hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda Ofspor'u ağırlayacak.