Galatasaray'ın eski teknik direktörü Juventus'un başına geçmek için gün sayıyor!

Juventus bu hafta sonu Fiorentina'ya mağlup olması halinde teknik direktör değişikliği yapmayı planlıyor.

Juventus, teknik direktör Thiago Motta’nın sezon sonuna kadar görevine devam edip etmeyeceğine dair kritik bir süreçten geçiyor. Bianconeri, Şampiyonlar Ligi’nden elendi, Coppa Italia ve Supercoppa Italiana’da başarısız oldu ve Serie A’da ilk dört için mücadele etmeye devam ediyor.

Son olarak Atalanta karşısında alınan 4-0’lık tarihi mağlubiyet, Juventus’un evinde son 60 yılda yaşadığı en ağır yenilgilerden biri oldu. Bu durum Motta üzerindeki baskıyı artırırken, Fiorentina karşısında alınacak olası bir yenilginin İtalyan teknik adamın görevine son verilmesine yol açabileceği belirtiliyor.

Juventus’un Motta sonrası planı

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Juventus yönetimi Motta’nın ayrılığına karşı üç aday belirledi. Bunlardan biri bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran İtalya Milli Takımı’nın eski teknik direktörü Roberto Mancini.

İtalyan basınına göre Juventus, Fiorentina karşısında alınacak bir yenilgi sonrası Motta ile yollarını hemen ayırabilir. Eğer bu senaryo gerçekleşirse, Mancini’nin yanı sıra kulüp içinden iki alternatif isim de değerlendiriliyor:

Francesco Magnanelli: Juventus’un altyapı takımı Primavera’nın teknik direktörü olan Magnanelli, geçen sezon Massimiliano Allegri’nin ekibinde yardımcı antrenör olarak görev aldı. Kulübü ve takımı yakından tanıması avantaj olarak görülüyor.

Juventus’un altyapı takımı Primavera’nın teknik direktörü olan Magnanelli, geçen sezon Massimiliano Allegri’nin ekibinde yardımcı antrenör olarak görev aldı. Kulübü ve takımı yakından tanıması avantaj olarak görülüyor. Max Brambilla: Juventus’un genç takımının teknik direktörü olan Brambilla da geçici teknik direktörlük için adaylar arasında yer alıyor.

Ancak Juventus yönetimi, FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nın Haziran ayında başlayacak olması nedeniyle uzun vadeli bir teknik direktör hamlesi yapmayı da değerlendiriyor.

Mancini, Juventus’a dönmeye hazır mı?

Roberto Mancini, 2023 yılında Suudi Arabistan Milli Takımı’ndan ayrıldı ve o tarihten bu yana kulüpsüz durumda. Tecrübeli teknik adamın Juventus’un başına hemen geçmeye hazır olduğu belirtiliyor.

Juventus’un teknik direktörlük için gündeminde yer alan diğer isimler arasında Xavi, Antonio Conte ve Igor Tudor gibi deneyimli antrenörler de bulunuyor.

Motta’nın geleceği bu hafta sonu oynanacak Fiorentina maçı sonrası netleşecek. Eğer Juventus bir mağlubiyet daha alırsa, yönetimin radikal bir değişiklik yaparak yeni bir teknik direktörle anlaşması yüksek ihtimal görünüyor.