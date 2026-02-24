Galatasaray'ın eski teknik direktörü Juventus'u tura ortak görüyor

Eski İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Cesare Prandelli, Juventus’un Şampiyonlar Ligi play-off turunda Galatasaray karşısında aldığı 5-2’lik mağlubiyete rağmen turu çevirebileceğine inanıyor.

Torino ekibi, İstanbul’daki ilk maçta ağır bir yenilgi almış ve tur umutlarını zora sokmuştu. Juventus’un turu uzatmalara götürebilmesi için en az üç farklı galibiyete, doğrudan tur atlaması için ise dört farklı zafere ihtiyacı bulunuyor.

“Neden olmasın?”

La Gazzetta dello Sport’a konuşan Prandelli, geri dönüşün zor ama imkânsız olmadığını vurguladı:

“Osimhen ve takım arkadaşlarına karşı gol yemeden üç ya da dört gol atmak kolay değil. Ancak İstanbul’daki ilk maçtan sonra Galatasaray’ın 45 dakikada üç gol atacağını kim tahmin edebilirdi? Spalletti’nin takımı da bunu yapabilir, neden olmasın?”

Prandelli’ye göre maçın psikolojik yönü belirleyici olacak. Juventus’un ilk 20 dakikada gol bulması halinde atmosferin tamamen değişeceğini ifade etti.

“Bu takımın Ronaldo’su Spalletti”

Juventus’un son büyük Şampiyonlar Ligi geri dönüşü, 2018-19 sezonunda Cristiano Ronaldo’nun hat-trick yaptığı Atletico Madrid eşleşmesiydi. Prandelli’ye bu kez kimin “Ronaldo” rolünü üstlenebileceği sorulduğunda ise dikkat çeken bir yanıt verdi:

“Spalletti. Sahada değil ama en fazla deneyim ve karizmaya sahip isim o. Yeni bir şey icat etmesini beklemiyorum, en güvendiği oyunculara yönelecektir.”

Juventus’un teknik direktörü Luciano Spalletti yönetimindeki ekip için Galatasaray maçı, sezonun kırılma noktalarından biri olarak görülüyor.

Roma maçı da kritik

Juventus’u hafta sonunda ise Serie A’da Şampiyonlar Ligi yarışı açısından büyük önem taşıyan AS Roma karşılaşması bekliyor. Bianconeri, ligde beşinci sırada ve ilk dört potasının dört puan gerisinde.

Prandelli, Spalletti’nin Galatasaray maçında rotasyona gitmemesi gerektiğini savundu:

“Galatasaray maçı en önemlisi olarak görülmeli. Şampiyonlar Ligi’nde geri dönüş yapmak, Olimpico’daki Roma maçı öncesi takıma büyük moral kazandırır.”

Maddi boyut da var

Juventus için tur atlamanın sportif olduğu kadar ekonomik önemi de bulunuyor. Son 16 turuna kalmanın yaklaşık 15 milyon euro gelir getireceği belirtilirken, Serie A’da ilk dört sırayı almak ise yaklaşık 60 milyon euro değerinde.

Ancak Prandelli’ye göre teknik direktörlerin önceliği para değil:

“Teknik direktörler ekonomik değil, teknik değerlendirme yapar. Para konuşulması gerekiyorsa bu yöneticilerin işidir.”

Juventus için Galatasaray ve Roma maçları, yalnızca sezonun değil, bazı oyuncuların kariyerlerinin de kaderini belirleyebilecek nitelikte. Torino ekibi, Çarşamba gecesi Allianz Stadyumu’nda futbol tarihine geçecek bir geri dönüş için sahaya çıkacak.