Galatasaray yöneticilerinin, Terim’in cezasının artırılması için TFF’ye başvurdukları iddia edildi.

Galatasaray’ın eski teknik direktörü Fatih Terim, görevde olmamasına rağmen gündemde kalmaya devam ediyor.

Eski hakem olan ve şu anda spor yorumculuğu yapan Erman Toroğlu, Fatih Terim döneminde kulüpte Terim aleyhine işler yapan isimleri deşifre ettiğini söyledi.

Toroğlu, bu isimlerden birinin Terim’e yakınlığı ile bilinen Abdürrahim Albayrak olduğunu vurguladı.

Ne söylendi?

A Spor’da konuşan Toroğlu, konuyla ilgili şu yorumu yaptı:

“Selim Soydan, Galatasaraylı yöneticilerin Türkiye Futbol Federasyonu’na gidip, ‘Fatih Terim'in cezasını arttırın da kurtulalım’ dediklerini söyledi.

“Bunu araştırdım. Karşıma üç isim çıktı. Ya biri ya hepsi. Bu isimler Yusuf Günay, Ali Dürüst, Abdürrahim Albayrak.”

Selim Soydan ve Erman Toroğlu’nun ardından, iddiaların muhatabı olan yöneticilerden şu ana kadar herhangi bir açıklama gelmedi.