Albert Riera, teknik direktörlük kariyerine Fransa Ligue 2'de devam edecek.

Bir dönem Galatasaray'da önce oyunculuk, ardından da antrenörlük yapan Albert Riera, teknik direktörlük kariyerinde yeni bir adım attı.

İspanyol hoca, Fransa Ligue 2 ekiplerinden Bordeaux'nun yeni teknik direktörü oldu.

Ne söylendi?

Fransız kulüpten yapılan açıklamada, "Albert Riera takımımızın yeni teknik direktörü. İspanyol teknik adamla Haziran 2025'e kadar sözleşme imzalandı." ifadeleri kullanıldı.

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Albert Riera'nın Galatasaray kariyeri

Galatasaray'da 2011-2014 yılları arasında top koşturan İspanyol eski futbolcu, 2020-2021 sezonunda da Aslan'ın teknik kadrosunda yardımcı antrenör olarak görev almıştı.

Riera, futbolculuk döneminde Galatasaray ile 80 maça çıktı ve 4 gol atıp 10 asist kaydetti.