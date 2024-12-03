Galatasaray'ı çıldıratacak Victor Osimhen planı belli oldu: Bir taşla iki kuş!

Manchester United’ın hücum hattını güçlendirme hedefleri doğrultusunda, Osimhen ismi yeniden gündeme geldi. Nijeryalı yıldız, daha önce Erik ten Hag’ın transfer hedefleri arasındaydı ancak kulüp, o dönemde oyuncunun bonservis bedelini karşılayamamıştı.

Yaz döneminde bir transfer gerçekleşmedi ve Osimhen bu sezon Galatasaray’a kiralık olarak gönderildi. Area Napoli’ye göre, United, Napoli ile bir takas anlaşması yaparak Joshua Zirkzee’nin yanı sıra 33.2 milyon sterlinlik bir teklifle Osimhen’i kadrosuna katmayı planlıyor.

Bu teklifin toplam değeri yaklaşık 69 milyon sterlin olarak hesaplanıyor. Osimhen, Türkiye’de çıktığı 11 maçta sekiz gol kaydederek formunu koruyor.

Zirkzee uyum sağlayamadı

Yaz aylarında Bologna’dan transfer edilen Zirkzee, Premier Lig’e adaptasyon sağlamakta zorlanıyor. Kulüp içinde, Hollandalı oyuncunun takımın düzenli bir parçası olabilecek kapasiteye sahip olup olmadığına dair şüpheler bulunuyor. Bu nedenle, forvet oyuncusunun İtalya’ya dönüş ihtimali konuşuluyor.

Bu arada, United’ın PSV Eindhoven forması giyen Malik Tillman’ı da Ocak ayı transfer listesine eklediği belirtiliyor.

Tillman, Eredivisie’de çıktığı 19 maçta sekiz gol ve dört asistle dikkat çekti. Ancak oyuncunun Premier Lig’e gitmeyi tercih ettiği ve Tottenham Hotspur ile Aston Villa’nın da oyuncu için istekli olduğu bildirildi. United’ın, Tillman’ı kadrosuna katabilmek içinse 33 milyon sterlinlik bir bütçe ayırması gerekecek.