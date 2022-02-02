Galatasaray, son olarak Al Hilal formasını giyen eski futbolcusu Bafetimbi Gomis ile anlaştığını resmen açıkladı.

2017-18 yılında Galatasaray’a transfer olan Fransız forvet, gösterdiği etkili performansın ardından Sarı-Kırmızılı taraftarların sevgisini kazandı.

Galatasaray’ın formasını giydiği bir sezonda 29 gol atarak gol kralı olan Gomis, Süper Lig’de bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu olmayı başardı.

Fransız yıldız, kariyerindeki ilk şampiyonluğunu da Galatasaray’da yaşadı.

Ne söylendi?

Galatasaray’ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Gomis ile sözleşme imzalandığı bilgisi verildi.

"Bafetimbi Gomis’e Galatasaray’a tekrar hoş geldin diyor, kendisine başarılar diliyoruz" denildi.

Kulüpten yapılan açıklamada; oyuncunun kariyeriyle ilgili bilgiler de yer aldı.

Gomis’in kariyeri

6 Ağustos 1985 doğumlu olan Bafetimbi Gomis, Fransa’nın güneydoğusunda bulunan sahil kasabası La Seyne’de dünyaya geldi.

Futbola 1994 yılında Sporting Toulon’da başlayan Gomis, 2000 yılında Saint Etienne altyapısında gelişimine devam etti ve yakaladığı çıkışla ilk A takımı tecrübesini burada yaşadı.

Fransa’da St. Etienne, Lyon, Marsilya gibi önemli kulüplerde forma giyen Gomis, ilk yurt dışı tecrübesini Swansea City’de deneyimledi.

2017-2018 sezonunda 29 kez fileleri sarsarak gol kralı olan Bafetimbi Gomis, aynı zamanda kariyerindeki ilk şampiyonluk ve ilk gol krallığını Galatasaray’da yaşadı.

Gösterdiği bu performansla Süper Lig’de bir sezonda bir takımla en fazla gol atan yabancı futbolcu oldu.

Daha sonra transfer olduğu Al Hilal takımında, 3,5 yıl boyunca üstün bir performans ortaya koyan yıldız oyuncu, çıktığı 147 maçta 107 gol ve 16 asistlik performans sergiledi.

3,5 yılda Suudi Profesyonel Ligi tarihinin en golcü dördüncü futbolcusu oldu. Bu sezon ise 17 maçta 9 kez fileleri sarstı.

Gomis; profesyonel kariyerinde 715 maça çıkarken 327 gol attı ve 68 asist yaptı.

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