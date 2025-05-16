Galatasaray forması Premier Lig'in yeni takımında kriz yarattı! Kaptanlık el değiştirebilir

Leeds United'ın kaptanı Ethan Ampadu'nun eski eşi, Galatasaray forması paylaşımı sonrası kulüple polemiğe girdi.

Leeds United kaptanı Ethan Ampadu'nun eski partneri Saara Sa, oğullarının Galatasaray forması giydiği bir fotoğrafı paylaşınca büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. 2000 yılında İstanbul'da iki Leeds taraftarının bıçaklanarak öldürülmesi sonrası Türk kulübüyle ilgili hassasiyet devam ederken, paylaşım Leeds taraftarlarının tepkisini çekti.

İngiliz kulübü Ampadu’yu hemen savunarak, Galatasaray formasındaki fotoğraftan oyuncunun sorumlu olmadığını ve Saara Sa ile birkaç ay önce ayrıldıklarını duyurdu. Ancak Sa, Leeds’in yaptığı açıklamanın “yalan beyan içerdiğini” ve Ampadu’nun fotoğraftan haberdar olduğunu ileri sürdü.

Saara Sa, sosyal medyada yaptığı paylaşımda “Ethan fotoğrafı biliyordu. Oğlumuz yarı Türk ve Galatasaray ailemizin desteklediği takım. Leeds United kulübünün yalan beyanlarla sahte bir anlatı sunmasını istemiyorum” dedi.

Ampadu, Galatasaray formasıyla yapılan paylaşımın ardından sosyal medyada Leeds taraftarları tarafından sert şekilde eleştirildi. Bazı taraftarlar, Ampadu’nun kaptanlık görevinden alınması gerektiğini savundu.

Leeds United yönetimi oyuncusunu destekliyor

Leeds United ise oyuncusuna sahip çıkarak, “Ampadu, Loftus ve Speight ailelerinin yaşadığı trajedinin farkında ve bu konuda oldukça hassas. Oyuncumuz hem saha içinde hem dışında liderlik göstermiştir ve kulübümüzün tarihine saygıyla yaklaşmıştır. Tam desteğimiz onunla” açıklamasında bulundu.

Ampadu, bu sezonun başında Leeds kaptanlığına getirilmişti ve geçtiğimiz ay Loftus ve Speight anısına yapılan etkinlikte taraftarlarla birlikte forma ve çiçek bırakmıştı.

1999-2000 sezonunda Galatasaray ile Leeds taraftarları arasında yaşanan olaylar sonrası iki Leeds taraftarı bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. O dönem Galatasaray taraftarlarının ikinci ayak maçı olan Elland Road deplasmanına gitmesi yasaklanmıştı.

Ampadu, futbola Exeter City altyapısında başladıktan sonra 2017'de Chelsea’ye transfer olmuş, ardından Sheffield United, RB Leipzig, Venezia ve Spezia’ya kiralanmıştı. 2023 yazında ise Leeds United’a imza atmıştı.

Leeds United, bu sezon Championship’te 100 puanla şampiyon oldu ve Premier Lig’e geri dönüyor.