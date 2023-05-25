Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman? Derbinin günü belli oldu!

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçının tarihi ve saati açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig'de 37. haftada oynanacak maçların takvimini açıkladı. TFF'nin resmî internet sitesinden yapılan açıklamada, "Spor Toto Süper Lig'de 37. hafta müsabakalarına ilişkin program açıklanmıştır. Ligin 38. haftası ise 6 ve 7 Haziran tarihlerinde oynanacak olup, 36. hafta müsabakaları oynandıktan sonra ilan edilecektir" ifadeleri yer aldı.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta?

Buna göre ligin 37. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbi maçının tarihi de belli oldu. Dev derbi, 4 Haziran Pazar akşamı saat 19.00'da oynanacak.

Karşılaşma, beIN SPORTS ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.