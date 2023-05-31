Galatasaray'dan Türkiye Futbol Federasyonu'na, şampiyonluk kupası için başvuru yapıldı.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenerek bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, şampiyonluk kupasını Fenerbahçe ile oynanacak derbi maçında kaldırmak istiyor.

Sarı-kırmızılı kulüp, kupayı Fenerbahçe karşılaşmasında almak için harekete geçti.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bu talebi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye iletti.

UEFA Avrupa Ligi Finali için Macaristan Budapeşte'de olan Büyükekşi'nin, final müsabakasının ardından TFF Yönetim Kurulu ile bu konuyu görüşeceği ve yanıtını Galatasaray'a bildireceği kaydedildi.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman?

Şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Dev derbi, 4 Haziran Pazar akşamı saat 19.00'da oynanacak.

Karşılaşma, beIN SPORTS ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.