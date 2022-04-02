Galatasaray, Fenerbahçe derbisi öncesinde Kerem Aktürkoğlu endişesi yaşıyor

Kerem Aktürkoğlu sakatlığının ardından sahayı terk ederken Fenerbahçe derbisinde yer alıp almayacağı şimdilik şüpheli.

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü konuk etti ve karşılaşmaya etkili başlayan sarı-kırmızılılar, rakibi karşısında henüz 20. dakikada durumu 2-0'a getirdi.

Domenec Torrent yönetimindeki ekip için işler yolunda giderken Kerem Aktürkoğlu'nun sakatlığı soru işareti yarattı.

Ne oldu?

Kerem Aktürkoğlu, 29. dakikada topsuz alanda kendini yere bıraktı ancak tedavisinin ardından oyuna devam etti.

23 yaşındaki oyuncu birkaç dakika sonra yeniden sakatlanıp kendini yine yere bıraktı. Oyuna devam edemeyen yıldız futbolcu 35. dakikada yerini Emre Kılınç'a devretti.

👀 Kerem Aktürkoğlu, sakatlığının ardından üzgün bir şekilde kenara geldi. #GSvFKG pic.twitter.com/St62XgLZAV — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) April 2, 2022

Ne olacak?

Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe deplasmanına konuk olacak.

Kritik derbi öncesinde topsuz alanda sakatlanan Kerem Aktürkoğlu'nun durumu şimdilik şüpheli.

23 yaşındaki oyuncu, Karagümrük maçında sahayı üzgün bir şekilde terk etti.

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