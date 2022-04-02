İlkay Gündoğan, Mesut Özil'i geride bırakarak Premier Lig tarihine adını yazdırdı

İlkay Gündoğan, Premier Lig tarihine adını yazdırırken Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil'i geride bıraktı.

Pep Guardiola'nın öğrencileri, Premier Lig'in 34. haftasında Burnley deplasmanına konuk oldu ve Manchester City'nin ikinci golünü İlkay Gündoğan kaydetti.

Özellikle geçtiğimiz sezon takımın parlayan yıldızı olan 31 yaşındaki oyuncu, Sterling'in asistinde ağları havalandırırken Özil'i ardında bıraktı.

İlkay Gündoğan ne başardı?

Burnley'ye karşı takımının ikinci golünü kaydeden İlkay Gündoğan, ligde Manchester City formasıyla 34. golüne imza attı.

İlkay, Mesut Özil'i geride bırakarak Premier Lig tarihinin en golcü Alman futbolcusu oldu. Premier Lig'de 6,5 sezon Arsenal forması terleten Mesut Özil'in 33 golü vardı.

İlkay Gündoğan, Manchester City formasıyla Premier Lig'deki 3️⃣4️⃣. golünü kaydetti 😍 Mesut Özil'i (33) geride bırakarak Premier Lig tarihinin en golcü Alman futbolcusu oldu 🤝 [@OptaJoe] pic.twitter.com/lNH7QElQhu — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) April 2, 2022

İlkay Gündoğan'ın performansı nasıl?

2016/17 sezonu için Dortmund'dan Manchester City'nin yolunu tutan İlkay Gündoğan takımdaki en verimli sezonunu geçtiğimiz yıl geçirdi.

Guardiola'nın ellerinde sahte 9'a dönüşen İlkay, 2020/21 sezonunda 19 gol, 4 asist kaydetti.

Türk asıllı Alman futbolcunun bu sezon ise toplamda 8 gol, 7 asisti var.

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