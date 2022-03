Galatasaray efsanesi Gheorghe Hagi: "UEFA Avrupa Ligi'nin favorisi Barcelona"

Kariyerinde Real Madrid, FC Barcelona ve Galatasaray gibi kulüplerde forma giyen ve bir zamanlar "Karpat Maradona" olarak anılan Hagi, geçtiğimiz Perşembe günü eski kulüpleri Galatasaray ve Barcelona arasındaki Avrupa Ligi maçına hemşehrisi Gheorghe Popescu ile birlikte konuk olmuştu.

Galatasaray yönetim kurulu üyesi Erden Timur'un davetlisi olarak İstanbul'da bulunan Rumen efsane, Barcelona'lı Pedri'nin nasıl harika oynadığını bir kez daha gördü. Hagi, Pedri'yi övdü.

"Barcelona'da kaliteyi artırıyor"

İspanyol milli oyuncu 2-1'lik galibiyette sadece bir gol atmakla kalmadı, aynı zamanda harika bir maç çıkardı. Hagi, "Top hakimiyeti, tekniği: Barcelona'da kaliteyi artıran harika bir oyuncu."

Hagi ayrıca eski kulübü Barcelona'yı da gündeme getirdi. UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğuyla ilgili olarak: "Çok kaliteli ve iyi bir takımları var ve turnuvanın favorisi Barcelona."

"Messi, en iyisi"

Gheorghe Hagi için cevap oldukça açık. Şu anda dünyanın en iyi oyuncusunun kim olduğu sorulduğunda Galatasaray efsanesi, SPOX ve GOAL''e şu yanıtı verdi: "Lionel Messi!"

"Paris Saint-Germain'in Arjantinli yıldızı, sınıfından hiçbir şey kaybetmedi. Dünyada birçok birinci sınıf oyuncu var, ancak Lionel Messi her zaman dünyanın en iyi futbolcusu ve öyle kalacak."

Mbappe'ye hayran

Öte yandan 57 yaşındaki Rumen, Messi'nin Paris'teki takım arkadaşı Kylian Mbappe'ye olan büyük hayranlığını da dile getirdi:

"Harika bir oyuncu. Dokuz, on, on bir, yedi nurmarada oynuyor. Her yerde! Her yerde pozisyonunda olağanüstü. Mbappe, Pele'nin reenkarnasyonu gibi."

