Sarı-kırmızılı kulübün eski teknik direktörü Fatih Terim, yeni projesini açıkladı.

Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim, saha kenarında olmasa da saha dışında aktif olmaya devam ediyor.

Yakın geçmişte Netflix'te belgeseli yayımlanan Terim, şimdi de kitap yazmaya başladı.

Söz konusu kitapta, belgeselde yer almayan birçok detayın bulunacağı bildirildi.

Ne söylendi?

FotoMaç'ın düzenlediği Süper Lig’in En İyileri Ödül Töreni'ne katılan Terim, törende birçok gazeteci ile konuştu ve hasret giderdi.

Terim'in sohbet ettiği gazetecilerden biri olan TRT Spor yorumcusu Veli Yiğit, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Fatih Terim kitap yazıyor. Belgeselde olmayan birçok şey kitapta olacak. Ayrıca müze açılışı olacak. Fatih Terim'in kazandığı kupalar ve birçok şey, üst düzey müze olacak.

"Fatih Terim çok şey anlattı. Bire bir çok uzun konuştuk. Keyfi çok yerinde. Onu hem fiziksel hem de mental olarak İnanılmaz iyi gördüm.

Hoca da 'Aslan gibiyim' dedi. İzlenimlerimi paylaşayım. Terim en az 5-6 yıl daha teknik direktörlük yapar. Teklifler de var."

En son Galatasaray'ı çalıştıran ve bir süredir boşta olan Terim'in, kariyerine nasıl bir şekil vereceği merak konusu.