Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren yıldız oyuncu hem sarı-lacivertli takımdan hem de Galatasaray'dan cazip bir teklif aldı.

Türk futbolunda bir numaralı gündem maddesi A Milli Futbol Takımı’nın Gürcistan galibiyetiyle başladığı EURO 2024 olsa da transfer dönemi aksiyonları da hız kesmeden devam ediyor.

Sports Digitale’den Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığı bilgiye göre son şampiyon Galatasaray, Fenerbahçe ile sözleşmesi son eren Michy Batshuayi’yi kadrosuna katmak istiyor.



Sabuncuoğlu’nun aktardığı bilgiye göre Fenerbahçe performansından memnun olduğu Batshuayi’ye yıllık 3 milyon euro kazanacağı 3 senelik bir sözleşme teklif ederken, 1 milyon euro da imza parası önerdi.

Galatasaray'ın teklifi daha büyük

Mauro Icardi’nin tek kaldığı santrfor rotasyonunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılı takım ise yıldız isme yıllık 3 milyon eurodan 3 senelik kontratın yanı sıra imza parası olarak 3 milyon euro önerdi.

Türkiye’de daha önce Beşiktaş forması da giyen Batshuayi’nin ailesiyle birlikte İstanbul’da yaşamaktan son derece memnun olduğu ve önümüzdeki günlerde bu iki teklif arasında bir seçim yapacağı ifade edildi.

Geride bıraktığımız sezonda Fenerbahçe formasıyla 41 karşılaşmaya çıkan Batshuayi bu maçların sadece 15’ine ilk 11’de başlamasına rağmen 22 gol atmıştı.