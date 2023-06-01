Süper Lig şampiyonu Galatasaray, Premier Lig'in yıldızına kancayı taktı.

2022/23 sezonunda Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray, önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına devam ediyor.

Sarı-Kırmızılı ekibin öncelikli amacı yıldız futbolcuları transfer ederek takımdaki kaliteyi daha da yükseltmek.

Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren yönetim yıldız futbolcuyu İstanbul'a getirmenin planlarını yapıyor.

Üstelik bu transfer harekatında ezeli rakibi Beşiktaş'a da transfer çalımı atmış olacak.

Transfer çalışmalarını şimdilik bu kapsamda sürdürecek olan Galatasaray, dünyanın gelmiş geçmiş en iyi orta saha oyuncularından birisi olarak gösterilen N'Golo Kante'yi bonservissiz olarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'ın 1 numaralı hedefi

Dünyanın en iyi orta saha oyuncularından birisi olarak gösterilen N'Golo Kante'nin Chelsea'deki sözleşmesi 1 Haziran 2023 tarihinde (bugün) bitecek.

Takvim'in haberine göre Galatasaray, 32 yaşındaki yıldız oyuncu için girişimlerine başladı ve Kante'yi kadrosuna katarak taraftarlarına şampiyonluğun yanında bir hediye daha verecek.

Fransız yıldızın, Premier Lig ekibinden ayrılma ihtimaline kesin gözüyle bakılırken Kante'nin transfer sürecinde farklı bir maceraya atılacağı da gelen bilgiler arasında...

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Beşiktaş da devredeydi

Siyah-Beyazlı ekibin de kadrosuna katmak istediği Fransız oyuncu, hem 6 hem de 8 numarada oynayabilme özelliğiyle dikkat çekici bir performans gösterdi.

Ancak Kante'nin, 2022/23 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'ı tercih edeceği ifade ediliyor. Kante, profesyonel kariyerinde çıktığı 431 maçta 24 gol atarken 29 asist yaptı. Fransız yıldız, ülkesinin formasını ise toplamda 53 kez giydi.