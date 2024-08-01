Danimarka temsilcisinin bonservis ücreti olmayan genç oyuncuya, yıllık yaklaşık olarak 4 milyon TL maaş ödeyeceği öğrenildi. Türkiye'den transfer edilen ilk Türk futbolcu olma unvanını alacak olan Hamza'nın, 28 numaralı formayı giyeceği öğrenildi.

A takımda tutunamadı

Öte yandan Hamza Akman'ın bir başka kulübe satılması durumunda, Sönderjyske'nin, Galatasaray'a satıştan yüzde 10 yetiştirme bedeli ödeyeceği ortaya çıktı.

Galatasaray formasıyla geçtiğimiz sezon sadece bir maçta 19 dakika forma giyen 2004 doğumlu oyuncu kendisinden beklenen çıkışı bir türlü gerçekleştirememişti.

U19 Avrupa Şampiyonası’nda milli formayı da giyen Hamza, altyapıdaki en iyi sezonunuysa 2021-2022 sezonunda U19 Ligi’nde geçirmiş ve sezonu takımı adına çıktığı 32 maçta sekiz golle tamamlamıştı.