Galatasaray'da Yunus Akgün depremi

Galatasaray’a, Trabzonspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Yunus Akgün’den kötü haber geldi. Sarı-kırmızılıların genç yıldızı, yapılan kontrollerin ardından kasık fıtığı teşhisiyle ameliyat edilecek.

Süper Lig’in 11. haftasında oynanan Trabzonspor karşılaşmasında sakatlanan Yunus, mücadeleye devam edememişti. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynanan Ajax deplasmanına da götürülmeyen futbolcunun durumu netlik kazandı.

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, Ajax maçı öncesi yaptığı açıklamada, “Yunus’un MR’ını çektik. Osteitis pubis benzeri bulgular var ama muayene sonuçlarımız ağrısının bu yönde olmadığını gösterdi. Ultrason tetkikleri sonucu kasık fıtığı teşhisine vardık” ifadelerini kullanmıştı.

Ameliyat kararı alındı

İnce ayrıca, “Bu tür bir fıtıkla oyuncu sahada yer alabilir ama ağrı performansını etkileyebilir. Önümüzdeki günlerde 1-2 gün dinlendirdikten sonra ameliyat veya tedaviyle devam kararını vereceğiz” demişti.

Yunus Akgün’ün ağrılarının artması üzerine, kulüp sağlık ekibi ameliyat kararı aldı. 24 yaşındaki futbolcunun operasyonun ardından 6 ila 8 hafta arasında sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Genç oyuncu, Ajax maçının kadrosunda da yer almamıştı. Ameliyat sonrası rehabilitasyon sürecinin ardından ocak ayı ortasında sahalara dönmesi hedefleniyor.

Kaçıracağı maçlar