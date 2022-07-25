36 yaşındaki Fransız golcü, sarı-kırmızılılarda formayı yeni transfere kaptıracağını düşünmüyor.

Bafetimbi Gomis, kulübede oturmaya alışkın olmadığını söylerken Haris Seferovic'e gözdağı veriyor.

Galatasaray, Mostafa Mohamed ve Diagne ile yaşadığı yol ayrımının ardından golcü temaslarını hızlandırıp Haris Seferovic'i kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılılarda ilk sahnesini Kasımpaşa karşısında hazırlık maçıyla alan İsviçreli forvet ilk maçında golü buldu ancak Gomis'in ona forma kaptırmaya niyeti yok.

Bafetimbi Gomis ne söyledi?

Sabah'a konuşan Bafetimbi Gomis, yedek kalma endişesi yaşayıp yaşayamadığı sorulduğunda şunları söyledi:

"İstatistiklerim ortada... Kulübede oturmaya alışkın değilim çünkü ben hiçbir zaman ikinci tercih olmadım. Lyon ve Marsilya'da oynadığım dönemlerde de iyi forvetler transfer edilmişti ama forma rekabetini ben kazanmıştım."

"Seferovic ile aynı forma için savaşacağız, önemli olan bu. Bazen ben, bazen Seferovic, bazen birlikte oynayacağız. Galatasaray'ı zirveye taşıyacağız."

"Her zaman kendime hedefler koyuyorum ve 5 golle sezonu kapatsam bundan mutlu olamam! Hedeflediğim golleri atamadığım noktaya gelince futbolu bırakacağım."

Gomis kendisi adına geçtiğimiz sezonu şöyle değerlendiriyor: "10 gol hedefi koymuştum; 9 gol attım. İyi oynadığım maçlar da oldu, kötü oynadığım karşılaşmalar da..."

"Deneyimli bir oyuncuyum ama geçen sezon benim adıma da farklı bir tecrübe oldu. Her zaman şampiyon olmak için oynadım."

Fransız golcü, Domenec Torrent ile geride kalan sezonun kendi stiline uymadığını düşünüyor:

"Geçen sezonki oyunumuzun benim futbol stilime uyduğunu söyleyemem. Agresif, önde basan ve oyunu domine eden bir takımda gerçek gücümü gösteririm. Tabii ki takımın da benim arkamda olması önemli. Taraftarlar gerçek Bafe'yi bu sezon görecek."

Okan Buruk hakkında ne söyledi?

Bafetimbi Gomis, Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Okan Buruk hakkında ise şunları söyledi:

"Uzun süredir kendisiyle arkadaşlığım var. Elbette şimdi aramızda hoca-oyuncu arasında olması gereken mesafeyi koyduk."

"Başakşehir'i şampiyon yaptığında kendisini tebrik etmek için aramış "Bir gün Galatasaray'ı da çalıştıracaksın'' demiştim. Allah'a şükürler olsun ki Galatasaray, Okan Buruk'u seçti."

"Taktik anlamda zeki bir teknik adam. Enerjisi çok iyi. Yabancı diller bildiği için iletişim problemi yaşamıyor. Ayrıca iyi bir aile babası. Oğlu için yaptığı fedakârlıkları biliyorum."

"İnşallah G.Saray'ı şampiyon yapacak ve ileride Avrupa'da büyük bir takımı ya da Türkiye A Milli Takımı'nı çalıştıracak."

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