Liverpool ile sözleşmesi sona erecek olan Brezilyalı golcünün sarı-kırmızılı takımın gündemine girdiği öne sürüldü.

Süper Lig'de en yakın rakibi Fenerbahçe'nin altı puan önünde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, gelecek sezona yönelik transfer çalışmalarına şimdiden başladı.

Geçtğimiz günlerde başarılı sağ beki Sacha Boey'in sözleşmesini uzatmak için oyuncunun menajerliğini yapan Rogon firmasıyla masaya oturan sarı-kırmızılı takımda gündeme sürpriz bir ismin geldiği öne sürüldü.

Sözleşmesi sona eriyor

Sportcell'de yer alan habere göre Rogon bu görüşmede dünyaca ünlü Brezilyalı oyuncusu Roberto Firmino'yu Galatasaray'a önerdi. 31 yaşındaki oyuncunun kontratının sezon sonunda bitecek olması da iddiaları güçlendirdi. Bu sezon Liverpool formasıyla tüm kulvarlarda 25 maça çıkan 31 yaşındaki oyuncu bu maçlara dokuz gol ve dört asist sığdırmıştı.

Avrupa'da ilk olarak Alman takımı Hoffenheim'ın formasını giyen Firmino, sekiz sezondur oynadığı Liverpool'da şu ana kadar 247 maça çıkarken, takımı adına 78 gol attı.

Öte yandan Galatasaray'ın şu anda Liverpool'da ve Brezilya Milli Takımı'nda görev yapan efsane ismi Claudio Taffarel'in de oyuncunun Liverpool'dan ayrılmaya karar vermesi halinde ikna sürecinde etkin rol alması bekleniyor.