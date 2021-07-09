Galatasaray, Barış Alper Yılmaz transferini resmen duyurdu

Sarı Kırmızılı ekip uzun süredir transfer etmek istediği Barış Alper Yılmaz’ı renklerine bağladı.

Galatasaray, geçen sezon TFF 1.Lig takımlarından Ankara Keçiörengücü’nde top koşturan 21 yaşındaki oyuncu ile beş yıllık sözleşme imzaladı.

Türk Telekom Stadyumu’nda düzenlenen törende kendisini Galatasaraylı yapan sözleşmeyi imzalayan Barış Alper Yılmaz, ilk açıklamasında Fatih Terim’e ve Burak Elmas’a teşekkür etti.

“Öncelikle Galatasaray Spor Kulübü'nün bir parçası olduğum için çok heyecanlıyım ve çok mutluyum. Burada olmamı sağlayan başta Sayın Fatih Terim hocam, başkanımız Burak Elmas, kulüp yöneticilerimiz ve taraftarlarımıza çok teşekkür ederim.”

“Galatasaray her futbolcunun hayalidir. Ben de bu hayalimi gerçekleştireceğim için çok mutluyum. Taraftarlarımızın önünde şanlı formayı giyeceğim için sabırsızlanıyorum, çok heyecanlıyım. Gerçekten çok büyük bir camiaya geldiğimin farkındayım. İnşallah hayırlısı olur benim için.”

Daha önce Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara ile anlaşan Galatasaray, üçüncü transferini Barış Alper Yılmaz’ı kadrosuna katarak gerçekleştirdi.

Barış Alper Yılmaz’ın kariyeri

2000 yılında Rize’de dünyaya gelen Barış Alper Yılmaz, futbola 2011 yılında doğduğu şehrin takımlarından Rize Özel İdare Spor'da başladı. 2017 yılına kadar burada forma giyen Yılmaz, 2017/2018 sezonunda Ankara Demirspor transfer olarak profesyonel kariyerine başlangıç yaptı.

Ankara Demirspor'da geçirdiği 3 sezonda 43 resmi maça çıkan genç oyuncu, 2020/2021 sezonunun başında ise Ankara Keçiörengücü'ne transfer oldu.

Sol kanatta görev yapan Barış Alper Yılmaz, geçen sezon Keçiörengücü formasıyla 36 maçta 8 gol ve 5 asist ile oynadı.

Profesyonel kulüp kariyerinde çıktığı 79 maçta 9 gol ve 5 asistle skora katkı sağlayan 21 yaşındaki kanat oyuncusu, Türkiye U21 formasını ise 3 kez giydi. Yılmaz, Hırvatistan ile oynanan karşılaşmada Ay-Yıldızlı formayla ilk golünü kaydetti.

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