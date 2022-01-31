Galatasaray, Barcelona'dan kaleci Inaki Pena'yı kiraladı

Galatasaray, Barcelona'nın 22 yaşındaki kalecisi Inaki Pena'yı sezon sonuna kadar kiraladı. Bugün İstanbul'a gelen Pena, kendisini sarı kırmızı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Galatasaray'a hoş geldin Iñaki Peña! 🧤✍️ pic.twitter.com/tqDxAGgPru — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) January 31, 2022

Barcelona altyapısında yetişen Pena, şu ana kadar A takımda forma giymedi. Barcelona B takımıyla 63 maça çıkan Pena kalesinde 59 gol görürken, 22 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.

U16'dan U21'e kadar çeşitli yaş gruplarında İspanya milli takımını 29 kez temsil eden Pena ile imzalanan kiralık sözleşmesinde satın alma opsiyonu yer almıyor. İspanyol kalecinin maaşını ise Galatasaray ödeyecek.

Pena, Gheorghe Hagi, Gheorghe Popescu ve Frank de Boer'un ardından Galatasaray'ın Barcelona'dan transfer ettiği dördüncü yabancı oyuncu oldu. Arda Turan da Başakşehir'de kiralık olarak forma giydikten sonra Barcelona'dan Galatasaray'a dönmüştü.

Pena ve Torrent neler söyledi?

Havaalanında AS'a konuşan Pena, "Galatasaray'a transfer olduğum için çok mutluyum. Buradaki geleceğim şu anda belirsiz, sezon sonunda neler olacağını bilmiyorum" sözlerini kullandı.

Transferin gerçekleşmesinde önemli bir rol oynayan Galatasaray teknik direktörü Domenec Torrent ise Pena için şu ifadeleri kullandı:

"Pena önümüzdeki sezon Ter Stegen'in yedeği olarak A takım kadrosunda yer alacak. Avrupa'nın en iyi genç kalecilerinden biri. Barcelona, La Liga'dan gelen birçok teklifi reddetti."

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