Galatasaray-AZ Alkmaar maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray'a tur için kaç fark lazım?

Galatasaray Avrupa'daki macerasını sürdürebilmek için sahasında AZ Alkmaar'ı konuk ediyor.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında Hollanda ekibi AZ Alkmaar’ı konuk edecek. Sarı-kırmızılılar, 36 takımlı lig formatında 14. sırada yer alarak play-off turuna yükseldi. İlk maçta Hollanda'da 4-1 mağlup olan Galatasaray, rövanşta tur atlamak için 4 farklı galibiyet almak zorunda.

Üç farklı galibiyet durumunda ise mücadele uzatmalara gidecek. Diğer tüm sonuçlarda ise Galatasaray Avrupa'ya veda edecek.

Galatasaray - AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

📍 Stadyum: RAMS Park

RAMS Park 🕗 Saat: 20.45

20.45 📺 Yayın: TRT 1 ve Tabii platformu

Maçın hakem kadrosu belli oldu

Karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Anthony Taylor yönetecek. Tecrübeli hakemin yardımcıları Gary Beswick ve Ian Hussin olacak. Dördüncü hakem Sam Barrott, VAR hakemi ise Darren England olacak. VAR odasında England’a Stuart Attwell eşlik edecek.

Galatasaray'ın eksikleri

Sarı-kırmızılı takımda 5 oyuncu bu mücadelede forma giyemeyecek.

🔴 Kaan Ayhan (kırmızı kart cezalısı)

(kırmızı kart cezalısı) 🔴 Ismail Jakobs (sakatlık)

(sakatlık) 🔴 Alvaro Morata (sakatlık)

(sakatlık) 🔴 Yunus Akgün (sakatlık)

(sakatlık) 🔴 Mauro Icardi (sakatlık)

Galatasaray'ın Avrupa'daki son performansı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde son 5 maçında galibiyet alamadı.

Sezona iyi bir başlangıç yapan sarı-kırmızılılar, ilk 4 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Son galibiyetini İngiliz temsilcisi Tottenham karşısında elde eden Galatasaray, ardından çıktığı 3 maçtan da beraberlikle ayrıldı.

Hollanda temsilcileri Ajax ve AZ Alkmaar karşısında üst üste mağlubiyetler alan Galatasaray, Avrupa'daki kötü gidişata son vermek istiyor.