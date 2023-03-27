Spor Toto Süper Lig, milli aranın ardından kaldığı yerden devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu, yedi haftalık maç programını açıkladı.
Lider Galatasaray Süper Lig'in 27. haftasında Adana Demirspor'u konuk edecek.
Galatasaray - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Sarı-kırmızılılar, 27. hafta mücadelesinde 1 Nisan Cumartesi günü Adana Demirspor'u konuk edecek.
NEF Stadı'nda oynanacak maç saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS ekranlarından canlı olarak ekrana gelecek.
|Tarih
|Saat
|Maç
|1 Nisan Cumartesi
|20.30
|Galatasaray - Adana Demirspor