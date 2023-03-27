Galatasaray - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Samet Çayır
|
GalatasarayTwitter
Süper LigGalatasaray vs Adana DemirsporGalatasarayAdana Demirspor

Milli aranın ardından Süper Lig geri dönüyor. Peki Galatasaray - Adana Demirspor maçı ne zaman? GOAL Türkiye, göz atıyor.

Spor Toto Süper Lig, milli aranın ardından kaldığı yerden devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu, yedi haftalık maç programını açıkladı.

Lider Galatasaray Süper Lig'in 27. haftasında Adana Demirspor'u konuk edecek.

Galatasaray - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sarı-kırmızılılar, 27. hafta mücadelesinde 1 Nisan Cumartesi günü Adana Demirspor'u konuk edecek.

NEF Stadı'nda oynanacak maç saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS ekranlarından canlı olarak ekrana gelecek.

TarihSaatMaç
1 Nisan Cumartesi20.30Galatasaray - Adana Demirspor

Editörün Seçtikleri