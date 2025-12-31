Galatasaray'a Zaniolo sonrası bir İtalyan milli oyuncu daha

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Giacomo Raspadori, Roma ve Galatasaray’ın transfer gündeminde yer alıyor. Ancak Atletico Madrid, oyuncu için yaptığı 22 milyon euroluk yatırımı korumakta kararlı.

İtalya milli takımının 25 yaşındaki hücumcusu, Ağustos ayında Napoli’den Atletico Madrid’e 22 milyon euro artı bonuslar karşılığında transfer olmuştu. Buna karşın İspanya’daki ilk aylarında beklediği süreleri alamayan Raspadori’nin bu durumdan memnun olmadığı belirtiliyor.

Sezon genelinde iki gol ve üç asistlik katkı sağlayan İtalyan oyuncu, Atletico Madrid formasıyla çıktığı 14 resmi maçın yalnızca dördünde ilk 11’de yer aldı. Bu tablo, oyuncunun Ocak transfer döneminde daha fazla forma şansı bulabileceği bir takıma gitme isteğini artırdı.

İspanyol gazetesi Diario AS’nin aktardığına göre Roma, Raspadori’yi 17 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiralamaya hazır. Ancak Atletico Madrid, satışın kesinleşmesini garanti altına almak istiyor ve birkaç ay önce ödediği 22 milyon eurodan taviz vermeye yanaşmıyor.

Galatasaray devrede

Roma’nın bu yaklaşımı karşısında, Galatasaray da transferde önemli bir rakip konumunda. Sarı-kırmızılıların planının, satın alma opsiyonu içermeyen bir kiralama olduğu ve bu sayede Raspadori’ye baskı olmadan düzenli oynama imkanı sunmayı hedeflediği belirtiliyor.

25 yaşındaki oyuncu, Roma ile Atletico Madrid arasında 21 Ocak’ta oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde transfer gündeminin merkezine oturmuş durumda. Atletico Madrid cephesi ise Raspadori’nin geleceği konusunda net: Kalıcı bir ayrılık için beklenti 22 milyon euro.