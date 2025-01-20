Galatasaray'a İtalya'dan bir piyango daha: Yeni rota bonservisine 73 milyon euro ödenen sağ bek

Süper Lig'de Hatayspor beraberliğiyle sarsılan ve Dinamo Kiev maçına odaklanan Galatasaray, Milan'ın Brezilyalı sağ beki Emerson Royal için harekete geçti. İtalyan ekibi, Emerson'u geçtiğimiz yaz Tottenham'dan transfer etmişti ancak oyuncunun Galatasaray'ın radarında olduğu belirtiliyor.

Milan'ın savunma hattında bazı değişiklikler yapması bekleniyor. Rossoneri, Manchester City'den Kyle Walker ile sözleşme imzalamak üzere.

Ancak takım kaptanı Davide Calabria'nın sözleşmesinin sezon sonunda sona erecek olması, Milan'ın savunma planlarını yeniden gözden geçirmesine neden olabilir. Bu durum, Emerson Royal'ın Galatasaray'a transfer ihtimalini artırıyor.

Altı ay önce transfer edilmişti

Galatasaray'ın Emerson Royal ile ilgisi, sarı-kırmızılı takımın sağ bek pozisyonunu güçlendirme arayışında olduğuna işaret ediyor. Brezilyalı oyuncunun Milan'daki geleceği henüz belirsizliğini korurken, Galatasaray'ın bu transfer için teklif hazırlığında olduğu iddia ediliyor.

Bu süreçte Milan'ın, Emerson Royal'ı transfer ettikten sadece altı ay sonra satmaya sıcak bakıp bakmayacağı, transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusunda belirleyici bir rol oynayacak gibi görünüyor. Avrupa'ya Barcelona formasıyla adım atan Brezilyalı savunma oyuncusu için şu ana dek toplam 73 milyon euro bonservis bedeli ödendi.