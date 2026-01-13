Galatasaray 63 milyon euroluk iki yıldızın transerini resmen tamamlamak için Milano'da ✈️

Galatasaray, kış transfer döneminde rotasını İtalya’ya çevirdi. İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun aktardığı bilgiye göre Sarı kırmızılılar, orta saha için Youssouf Fofana ile ilgilenirken, hücum hattı için de Ademola Lookman’ı transfer listesine aldı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Galatasaray yönetimi, Lookman transferi için somut adımlar atmaya başladı. Bu doğrultuda, sarı kırmızılı kulübün başkan yardımcısının görüşmeler yapmak üzere Milano’ya gittiği belirtildi. Transfer temaslarının, hem oyuncu cephesiyle hem de kulübü Atalanta ile yürütüldüğü ifade ediliyor.

Afrika kupası performansı dikkat çekiyor

Nijeryalı hücum oyuncusu Lookman, şu sıralar Afrika Uluslar Kupası’nda milli takımıyla yoluna devam ediyor. Nijerya, turnuvanın yarı finalinde Fas Milli Takımı ile karşılaşacak. Lookman, bu sezon tüm kulvarlarda 16 maçta 3 gol atarken 1 de asist yaptı.

Öte yandan Atalanta, hücum hattında alternatiflerini artırmış durumda. İtalyan ekibi, kısa süre önce Giacomo Raspadori’yi Atletico Madrid’den bonservisiyle kadrosuna kattı. Bu gelişme, Lookman’ın olası ayrılığına kapı aralayabilecek bir hamle olarak yorumlanıyor.

Galatasaray cephesinde ise Lookman transferinin, görüşmelerin seyrine ve Atalanta’nın taleplerine göre şekilleneceği belirtiliyor. Sarı kırmızılıların, hücum hattına net bir takviye yapmakta kararlı olduğu vurgulanıyor.