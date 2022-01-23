Süper Lig’in 23. haftasında, sahasında ligin lideri Trabzonspor’u ağırlayan Galatasaray 1-0 öne geçtiği maçı 2-1 kaybetti.

Geçtiğimiz hafta Kasımpaşa’yı konuk eden Sarı-Kırmızılı ekip, mücadeleden 3-1 yenik ayrıldı. Galatasaray ayrıca, bir önceki iç saha maçında Giresunspor'a 1-0 kaybetti.

Kasımpaşa maçından önce deplasmanda Hatayspor'a 4-2 yenilen Galatasaray, evinde aldığı Trabzonspor mağlubiyetiyle dört maç üst üste hüsrana uğradı.

Böylece, Opta verilerine göre aralık 2010'dan bu yana ilk kez üst üste üç iç saha mağlubiyeti alan Galatasaray, Nisan 2011'den bu yana ilk kez dört karşılaşmalık yenilgi serisi yaşadı.



1 - Süper Lig'de Aralık 2010'dan bu yana ilk kez üst üste üç iç saha mağlubiyeti alan Galatasaray, Nisan 2011'den bu yana ilk kez dört karşılaşmalık yenilgi serisi yaşıyor. Karanlık. pic.twitter.com/2rjVBF2Hbe — OptaCan (@OptaCan) January 23, 2022

2010 yılında üst üste gelen mağlubiyetler sırasında Galatasaray'ın teknik direktörü Gheorghe Hagi'ydi

Torrent ne söyledi?

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik direktörü Domenec Torrent, yenilgi sonrasında şanssız olduklarından yakındı.

Torrent, maçı kazanması gereken takımın Galatasaray olduğunu söylerken takımın başında çıktığı son 3 maçta en iyi performansı gösterdikleri mücadele olduğunun altını çizdi.

Bundan sonraki maçlarda tutkulu bir şekilde oyunlarını sürdüreceklerini söyleyen İspanyol hoca, ”70. dakikada tempomuzun düştüğünü ve oyundan düştüğümüzü düşünürsek, o civarda bir problem olduğunu söyleyebiliriz.

“Ancak, bugünkü oyunu düşündüğümüz zaman, bu maçı kazanmamız gerekiyordu aslında.

"Oynadığımız 3 maçtan en iyisi olduğunu düşünüyorum.

"Bazen futbol adil değildir. Bu maçı normal şartlarda kazanmamız gerekirdi.

"Son dakikalarda yediğimiz gollerden maçı kaybettiğimizi dikkate almamız lazım. Geçen hafta da iki duraklamada gol yemiştik. Bundan sonraki maçlar için bütün tutkumuzla, kendimizi vererek oynayacağız.

"Fiziken, taktiksel olarak ve eksik oyuncularımız açısından kendimizi yenileyeceğiz. Bu arada kendimizi geliştireceğiz ve düzelteceğiz” dedi.

Galatasaray, aldığı bu mağlubiyetin ardından 27 puanda kaldı ve Süper Lig’in 15. Sırasında yer alıyor.

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